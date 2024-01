‘Apple komt met nieuw besturingssysteem’ (maar dat is nog geheim)

Er zijn aanwijzingen gevonden dat Apple aan een geheel nieuw besturingssysteem werkt. Maar waarvoor eigenlijk?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple werkt aan nieuw besturingssysteem

In de eerste bèta van tvOS 17.4 zijn wat interessante zaken gevonden. Zo zijn er aanwijzingen gevonden dat Apple op de achtergrond werkt aan een nieuw besturingssysteem genaamd ‘homeOS’.

Van homeOS zijn in juni 2021 al wat aanwijzigingen gevonden. Toen had Apple een tweetal vacatures online staan waarin iets over homeOS stond. Maar toen het opgepikt werd door de media had Apple de term snel weggehaald. Nu met de bèta van tvOS 17.4 is het de eerste keer dat we weer iets horen van het nieuw besturingssysteem homeOS van Apple.

Apple HomePod 2023 prijzen vergelijken Nieuw € 334,95 Bekijk prijzen

Wat Apple precies in de planning heeft, is niet bekend. Maar geruchten denken dat het een soort combinatie gaat worden van tvOS en de software die door de HomePod gebruikt wordt. De HomePod die in 2018 verscheen draaide op een variant van iOS 11. Maar toen versie 3.14 van de HomePod software uitkwam werd er overgestapt naar tvOS.

Er zijn regelmatig geruchten dat Apple in de toekomst nog veel meer met smart home van plan is. Zo zeggen de geruchten dat de volgende versie van de HomePod een soort smart home-hub gaat worden. Amazon liep voorop met de Echo Show en Google volgde met de Nest Hub. Alleen Apple heeft nog niets op dit gebied.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dat Apple ermee bezig is was al eerder te zien op een gelekte foto. Hierop was een prototype van de HomePod te zien met een echte display aan de bovenkant. Bij het huidige model zitten daar alleen gekleurde led’jes.

Wanneer de HomePod een smart home-hub gaat worden zou dus een combinatie van tvOS en de HomePod-software een prima nieuw besturingssysteem voor Apple kunnen worden. Wij zijn in ieder geval benieuwd wat Apple van plan is.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.