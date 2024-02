Waarom het openen van de NFC-chip slecht nieuws voor jou is

In Europa gaat iOS flink veranderen, door onder andere de NFC-chip open te zetten voor andere betaaldiensten. Dat klinkt goed, maar kan ook negatieve gevolgen hebben.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

NFC-chip open: slecht nieuws?

Dat Apple de NFC-chip open moet zetten voor andere betaaldiensten, valt bijna in het niets bij alle andere grote veranderingen. Dankzij nieuwe regels van de Europese Unie kunnen we bijvoorbeeld straks apps van andere winkels downloaden, en eindelijk écht andere browsers gebruiken. Maar ook het openen van de NFC-chip gaat praktische gevolgen hebben, en die zijn niet allemaal positief.

Wat gaat er precies gebeuren?

Als je contactloos wil betalen met je iPhone, dan gebeurt dat nu altijd via Apple Pay. Andere betaaldiensten mogen de NFC-chip, waarmee verbinding wordt gemaakt met de betaalautomaat, niet gebruiken. De Europese Commissie heeft Apple een paar jaar geleden daarom al beschuldigd van machtsmisbruik en het bedrijf hangt een enorme boete boven het hoofd.

Vanaf iOS 17.4 wordt de chip opengesteld voor andere betaaldiensten. Dat betekent dat je in theorie kunt betalen via een betaaldienst zoals Google Pay, of direct via je bank-app.

Waarom is dit positief?

Dit is een positieve ontwikkeling, omdat het jou als consument meer vrijheid biedt. Daarnaast haalt het een extra partij weg die tussen jou en het betalen in zit. Hoewel Apple geen data van je betalingen opslaat, zit het bedrijf toch elke keer tussen je transacties in.

Voor banken is het positief, omdat ze op dit moment enkel de mogelijkheid hebben om via Apple Pay te werken en daardoor een slechte onderhandelingspositie hebben. Ze moeten gewoon betalen wat Apple vraagt en anders zijn ze de klos. Die positie is niet wenselijk voor een gezonde markt. Gelukkig brengt de nieuwe Europese wetgeving daar verandering in.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom is het mogelijk slecht nieuws?

Apple Pay gebruiken is op dit moment simpel en voor iedereen te begrijpen. Je tikt tweemaal op de knop aan de zijkant van je toestel, kijkt even in de camera en je kunt contactloos betalen.

Het is niet ondenkbaar dat banken straks besluiten geen Apple Pay meer te willen ondersteunen, omdat ze dan voor elke transactie een bedrag aan Apple verschuldigd zijn. Het is dan maar de vraag of betalen net zo makkelijk gaat, of dat je eerst helemaal de app van je bank moet openen voordat je kunt betalen. De kans is groot dat Apple de dubbelklik aan de zijkant van het toestel exclusief voor Apple Pay behoudt.

Ook is het nu makkelijk om tussen betaaldiensten te wisselen, als die allemaal aan Apple Pay zijn toegevoegd. Straks moet je mogelijk voor elke dienst weer een andere app opzoeken en is het maar de vraag of elke app zijn beveiliging op orde heeft.

Wat gaan de banken doen?

Als we naar Android kijken, hebben verschillende banken een poging gedaan om mensen via hun apps te laten betalen. De banken merkten echter al snel dat deze optie te weinig werd gebruikt, waarna ze stuk voor stuk toch Google Pay gingen ondersteunen.

Natuurlijk kun je ervoor kiezen om van bank over te stappen, als jouw bank besluit geen Apple Pay meer te ondersteunen. Dat idee weerhoudt banken er mogelijk van om deze beslissing te maken. Alleen de tijd zal leren welke veranderingen er straks bij de banken worden doorgevoerd.

Meer veranderingen in iOS 17.4

Vanaf iOS 17.4 gaat er nog veel meer veranderen, naast dat de NFC-chip open gaat. Benieuwd wat? We leggen dat allemaal uit in dit overzicht.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.