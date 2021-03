Apple heeft een speciaal team dat jacht maakt op namaakproducten. Deze ‘opsporingseenheid’ zoekt naar aanbieders van namaak Apple-accessoires, zoals neppe AirPods en iPhone-opladers. Het bedrijf doet dit naar eigen zeggen om consumenten te beschermen.

Lees verder na de advertentie.

Hoe Apple nep producten opspoort

Bloomberg sprak Apple voor een verhaal over de gevaren van namaak iPhone-opladers. Tijdens dit gesprek verklaarde een woordvoerder dat het bedrijf een heuse actie-eenheid heeft, die jacht maakt op aanbieders van neppe accessoires voor Apple-producten, zoals iPhones, iPads en Apple Watches.

Dit ‘anti-namaakteam’ speurt onder meer sociale media als Facebook en Instagram af op zoek naar advertenties waarin de neppe Apple-accessoires worden gepromoot. In 2020 heeft het team meer dan één miljoen van zulke reclames gevonden en verzocht deze te verwijderen.

“We hebben een team van experts dat doorlopend samenwerkt met lokale autoriteiten, verkopers, sociale mediabedrijven en webshops om aanbieders van namaakproducten uit de markt te weren”, aldus de Apple-woordvoerder tegenover Bloomberg.

De gevaren van namaak iPhone-opladers

Neppe Apple-accessoires zijn vaak van mindere kwaliteit dan het origineel, en mogelijk zelfs gevaarlijk. In het interview haalt de woordvoerder aan dat Apple regelmatig berichten binnenkrijgt van neppe iPhone-opladers die vlam vatten, namaak AirPods die een hoge pieptoon genereren of iPhone-batterijen die opzwellen.

Verder zegt de iPhone-maker dat de samenwerking met sociale mediabedrijven lastig verloopt. Platformen als Facebook en Instagram zouden niet genoeg moeite doen om advertenties waarin neppe Apple-accessoires worden gepromoot van hun platformen te weren. Ook zouden deze reclames betrekkelijk laat worden verwijderd.

Vete tussen Apple en Facebook woekert voort

De gemoederen tussen Apple en Facebook, eigenaar van onder meer Instagram en WhatsApp, lopen al langer op. Eerstgenoemde gaat binnenkort iPhone-gebruikers waarschuwen voor apps die gebruikersgegevens verzamelen en hen expliciet om toestemming vragen.

Dit is tegen het zere been van Facebook. Het sociale mediumbedrijf vindt dat het nieuwe privacybeleid van Apple schadelijk is voor (kleine) ondernemers. In onderstaand artikel blikken we terug op de strijd tussen Apple en Facebook.

Lees ook: Apple vs Facebook: jarenlange strijd tussen twee tech-giganten nadert hoogtepunt