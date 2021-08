Klassieke-muziekdienst Primephonic overgenomen door Apple

Apple heeft streamingdienst Primephonic overgenomen. Klassieke muziek krijgt in de toekomst een groter aandeel binnen Apple Music. Sterker nog: het muziekgenre krijgt haar eigen app.

Klassieke muziek wordt belangrijk onderdeel van Apple Music

Apple heeft klassieke-muziekdienst Primephonic overgekocht. Gebruikers van Apple Music krijgen hierdoor een verbeterde klassieke-muziekervaring. Ook weet Apple Music zich dankzij de overname straks beter onderscheiden van andere streamingdiensten, zoals Spotify en Deezer.

Apple biedt vanaf volgend jaar een authentieke Primephonic-ervaring aan, in de vorm van een aparte app. Met deze app kunnen Apple Music-abonnees gebruik maken van verbeterde zoekmogelijkheden op componist, repertoire en meer. Ten slotte krijgen gebruikers toegang tot speciale afspeellijsten en audio-content.

“We houden van en hebben diep respect voor klassieke muziek. Primephonic is een favoriet bij fans van het genre.” Dat zegt Oliver Schusser, Apple’s vice-president van Apple Music en Beats. “Samen brengen we geweldige nieuwe functies naar Apple Music. In de nabije toekomst komen we met een toegewijde klassieke ervaring. Al met al wordt het de beste ter wereld.”

Geen paniek, huidige gebruikers van Primephonic!

Primephonic gaat op 7 september offline en is niet meer beschikbaar voor nieuwe abonnees. Apple lanceert haar eigen speciale app voor klassieke muziek begin volgend jaar. Deze app behoudt de klassieke gebruikersinterface van Primephonic en combineert deze met extra functies.

Huidige Primephonic-gebruikers krijgen zes maanden gratis toegang tot ‌Apple Music‌. Daar kunnen ze luisteren naar honderdduizenden klassieke albums die Lossless Audio en Spatial Audio ondersteunen.

