Deze 5 vernieuwingen van Apple Muziek in iOS 14 slaan de juiste toon aan

Apple Muziek gaat er in iOS 14 subtiel op vooruit. De muzikale app blijft grotendeels hetzelfde, maar wordt wel mooier, slimmer en krijgt een iets andere indeling. Maak je klaar voor deze 5 toevoegingen.

Apple Muziek in iOS 14: dit zijn de nieuwe functies

1. Nieuwe indeling

De indeling van Apple Muziek in iOS 14 gaat lichtelijk op de schop. Het ‘Voor jou’-tabblad maakt namelijk plaats voor ‘Luister nu’. Je vindt het nieuwe tabblad helemaal links onderin het scherm. Dankzij de persoonlijke aanbevelingen gebruik je Luister nu vooral wanneer je snel een liedje, afspeellijst of album op wil zetten, zonder al teveel gedoe.

Het tabblad is namelijk helemaal afgestemd op jouw persoonlijke smaak. Het algoritme van Apple Muziek doet in iOS 14 nog beter zijn best om een samenstelling te maken van liedjes die jij sowieso leuk vindt, en nummers die je mogelijk ook bevallen. Zo voorkomt Apple Muziek dat je alleen maar naar dezelfde dingen blijft luisteren.

2. Sneller vinden wat je zoekt

De zoekfunctie van Apple Muziek wordt er in iOS 14 gebruiksvriendelijker op. Tijdens het zoeken krijg je namelijk direct enkele genres voorgeschoteld. Zo hoef je niet specifiek op zoek naar een nummer, maar kun je bijvoorbeeld gewoon een elektronische-, hiphop- of dj-set aantikken.

En ook wanneer je wel een bepaald liedje zoekt gaat Apple Muziek je in iOS 14 beter helpen. Aan de bovenkant van het scherm kun je namelijk direct filteren op artiesten, albums, nummers en meer. Dit scheelt scrollen.

3. Widgets

Het thuisscherm van je iPhone gaat er in iOS 14 flink anders uitzien dankzij widgets. Uiteraard kun je ook zo’n venster van de Muziek-app op je homescreen plaatsen. Op die manier kun je bijvoorbeeld met 1 tik je favoriete afspeellijst of album starten zonder dat je eerst de hele app hoeft te openen: handig!

4. Muziek ‘kijken’

Ben je gek op de songtekstweergave van iOS 13, waarbij je hele iPhone-scherm de kleuren krijgt van de cover-art van het liedje dat je momenteel luistert? Dan hebben we goed nieuws voor je, want Apple heeft deze ‘functie’ doorgetrokken naar de algemene muziekspeler.

Het scherm kleurt dus ook mee wanneer je niet per se de songtekst wil volgen. Een leuke toevoeging is dat hoe langer je naar het liedje luistert, hoe meer kleuren van de albumhoes voorbijkomen. De muziekspeler krijgt dus een soort dynamische wallpaper.

5. Persoonlijke dj

iOS 14 voegt een zogeheten ‘autoplay’-modus toe aan Apple Muziek. Tik hierop om eindeloos muziek af te spelen, zelfs wanneer het album of de afspeellijst waar je nu naar luistert is afgelopen. Apple Muziek doet zijn best om soortgelijke nummers te vinden en voegt aan de lopende band liedjes toe zodat de muziek niet uit zichzelf stopt. Spotify beschikt overigens al langer over zo’n ‘dj’-modus.

iOS 14 komt eraan

Dit najaar brengt Apple iOS 14 uit voor alle iPhones die momenteel iOS 13 draaien. De nieuwe software-update is de grootste in jaren en voegt tal van vernieuwingen toe. In onze iOS 14 preview namen we alvast een voorproefje door de ontwikkelaarsversie te testen. De publieke bèta wordt waarschijnlijk in de komende weken uitgebracht. Via onze site, nieuwsbrief en gratis app houdt iPhoned je hiervan op de hoogte.