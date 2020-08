Apple heeft een testversie van Apple Music beschikbaar gemaakt die dit najaar verschijnt. In de webversie is een nieuwe Luister nu-functie toegevoegd.

Apple Music Web vernieuwd

Apple Music Web werd vorig jaar aangekondigd en is sinds april voor iedereen beschikbaar. Met de webspeler kun je ook op computers waar geen Muziek-app op staat naar Apple Music luisteren. Nu krijgt de webversie van Apples muziekdienst een opknapbeurt als iOS 14 verschijnt. De bèta is nu beschikbaar en laat goed zien wat er gaat veranderen.

De meest opvallende aanpassing is de nieuwe ‘Luister nu’ functie. Deze knop vind je linksboven in de taakbalk en vervangt het ‘Voor jou’ tabblad. Ook in de Muziek-app op je iPhone en Mac is deze verandering doorgevoerd, dus is het niet gek dat we deze nu ook in de Apple Music webversie tegenkomen.

Zoals de naam al doet vermoeden bestaat ‘Voor jou’ volledig uit suggesties van Apple Music die bij jouw smaak passen. Zo staan er afspeellijsten klaar die op jouw smaak zijn samengesteld, kun je albums en afspeellijsten aanklikken die je onlangs geluisterd hebt en staan er artiesten klaar die passen bij de muziek die je graag hoort.

Nieuw design past bij iOS 14 en Big Sur

Naast het nieuwe tabblad ziet de webspeler er ook anders uit. Het design is aangepast zodat het beter past bij dat van iOS 14 en macOS Big Sur, de twee updates die dit najaar tegelijk met deze update verschijnen. Een leuk detail: de door Apple gemaakte afspeellijsten hebben geanimeerde afbeeldingen gekregen, wat er mooi uitziet.

Toch zijn er nog genoeg dingen die Apple kan verbeteren aan deze webspeler. Zo kun je nog steeds geen afspeellijsten bewerken of songteksten opvragen. Wil je zelf zien hoe de nieuwe speler eruitziet? Dat is gelukkig heel gemakkelijk en je hoeft er niet eens een bèta voor te installeren. Je gaat simpelweg naar beta.music.apple.com om het nieuwe design te zien en je kunt het meteen gebruiken door in te loggen met je Apple ID.