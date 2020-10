Apple Music TV gelanceerd: Apples eigen kanaal met muziekvideo’s

De hele dag muziekvideo’s op tv was inmiddels iets uit de oude doos. Daar komt nu verandering in: Apple lanceert namelijk zijn eigen muziekkanaal, Apple Music TV.

Apple start eigen muziekzender: Apple Music TV

In de jaren ’90 was het heel normaal dat televisiezender zoals MTV en TMF de hele dag door videoclips uitzonden. Inmiddels zijn die kanalen opgedoekt, maar Apple brengt het muziekkanaal terug met Apple Music TV.

De dienst is geen aparte app, maar wordt uitgebracht als een kanaal. De muziekzender is te vinden op zowel de Apple TV-app als Apple Music. In Apple Music zie je de muziekzender in het browse-tabblad. Op het nieuwe kanaal vind je de hele dag door exclusieve muziekvideo’s en zelfs premières van nieuwe clips.

Het lijkt erop dat Apple met Apple Music TV wil concurreren met YouTube, dat momenteel een monopolie heeft op muziekvideo’s. Het kanaal heeft al een heuse weekplanning: Apple Music TV ging van start met een top 100 van de meest gestreamde nummers in de Verenigde Staten. Aanstaande donderdag is er een speciaal Bruce Springsteen-thema en elke vrijdag komt er een nieuwe video première.

Helaas is de muziekzender nog niet officieel in Europa gelanceerd. Voor nu is Apple Music TV er dus alleen maar voor Amerikaanse gebruikers, maar het is wel mogelijk om ook vanuit Nederland via deze link naar de muziekdienst kijken. Wanneer de dienst ook officieel naar Nederland komt, is nog onbekend.

Meer over de streamingdiensten van Apple

Apple timmert flink aan de weg op het gebied van streaming en abonnementen. Het bedrijf uit Cupertino doet zijn uiterste best om te concurreren met andere streamingdiensten zoals Netflix en Spotify. Inmiddels is er voor ieder wat wils.

Een jaar geleden lanceerde Apple zijn nieuwe streamingdienst: Apple TV Plus. Ook is er Apple Music en de gamingdienst Apple Arcade. Om alles te bundelen lanceerde Apple onlangs Apple One tijdens het Apple-event van 15 september. Hiermee sluit je voor een lage prijs een overkoepelend abonnement af voor alle streamingdiensten van Apple.