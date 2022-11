Apple Music gespot in Tesla: binnenkort beschikbaar voor iedereen?

Apple Music is een veelgevraagde feature voor Tesla-auto’s. Grote kans dat de populaire muziekdienst binnenkort daadwerkelijk zijn weg gaat vinden in de elektrische wagens.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Music in Tesla-auto’s

Veel Tesla-bezitters zitter er al jaren met smart op te wachten: Apple Music voor de populaire, elektrische wagen. Maar tot op heden is de app niet te vinden in de interface van de wagen. Daar lijkt binnenkort verandering in te komen.

Een bezoeker van het Automotive Museum in Los Angeles deed een opzienbarende ontdekking. In de expositie stond een Tesla Model S met een nieuwe softwareversie. Hierop was de Apple Music-app te vinden. Om met je account in te loggen op je Apple Music-account kon je een QR-code scannen op je iPhone.

Er gaan al langer geruchten dat Apple Music naar Tesla komt, maar tot nu toe is het er nooit echt van gekomen. Het is nog niet bekend wanneer het er ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar de laatste geruchten wijzen erop dat het misschien in de december-update kan gaan komen.

Apple CarPlay gebruiken in Tesla

Een ander veelgevraagde feature voor Tesla’s is Apple CarPlay. Ook daarvoor hebben de elektrische auto’s geen ondersteuning. Of Apple CarPlay ooit gaat komen is ook onbekend.

De Poolse ontwikkelaar Michał Gapiński had geen zin om daarop te wachten. Hij bouwde met een paar Raspberry Pi’s (een soort minicomputers) en wat internet-apparatuur Apple CarPlay in een Tesla.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Inmiddels is er ook een nieuwe (onofficiële) versie van Apple CarPlay in een Tesla uitgebracht. Met deze software-update ondersteunen meer modellen van Tesla de CarPlay browser. Wil je het zelf eens proberen? In onderstaand artikel lees je meer!

Lees meer: Apple CarPlay voor Tesla: browser heeft ondersteuning voor alle modellen

Meer over Apple Music

Zit jij te wachten om Apple Music in je Tesla te gebruiken? Of heb je nog geen abonnement op Apple’s muziekdienst? Klik dan op onderstaande button om meer te weten te komen en een abonnement op Apple Music te nemen. De eerste maand is gratis!

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!