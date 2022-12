Apple Music Sing is beschikbaar – dit zijn de allerleukste playlists

Met iOS 16.2 en iPadOS 16.2 heeft Apple een heel leuke functie gelanceerd. Met Apple Music Sing kan je meezingen met je favoriete nummers van de streamingdienst. Hier vind je de allerleukste Apple Music Sing playlists.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met Apple Music heb je nu (gratis) karaoke op je iPhone

De functie waarmee je mee kunt zingen met je favoriete nummers op je iPhone is nu met iOS 16.2 en iPadOs 16.2 gelanceerd. Als je een abonnement op Apple Music hebt én iOS 16.2 hebt geïnstalleerd, kan je het al uitproberen. Zin in? Wij hebben voor jou de allerleukste playlists van Apple Music Sing op een rij gezet.

Dit zijn de leukste playlists op Apple Music Sing

Eigenlijk hadden we dit moeten zien aankomen, maar toch zijn deze playlists voor Apple Music Sing vrij onverwachts verschenen. Apple Music ondersteunt namelijk al enige tijd dat je muziekteksten kon bekijken, én heeft de verschillende stems (de uitgesplitste instrumenten van een track) in handen om Spatial Audio te ondersteunen.

Apple Music Sing combineert deze twee functies. Je kan de muziek of jouw stem bij het karaoke harder of zachter zetten. Zo top jij altijd het nummer en kan je horen of je het vals meezingt. Ben je niet zo zeker van je zaak? Dan zet je de muziek toch lekker harder dan je stem!

Apple heeft een handvol playlists gemaakt met nummers die Apple Music Sing ondersteunen. Onze favoriet is Sing the Hits. Als je deze (in je badkamer) oefent, hoef je op de dansvloer in ieder geval nooit meer te playbacken. Met Iconic Duets zing je met je beste vriend(in) samen een intiem nummer. Zijn deze te makkelijk? Check dan Songs for Pros. Hierin staan de meest uitdagende nummers om te zingen voor de vocalisten met zelfvertrouwen.

