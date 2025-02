Het jaar is net begonnen, maar Apple Music Replay 2025 is nu al beschikbaar. Hier kun je de lijst met jouw favoriete muziek vinden!

Apple Music Replay 2025 is er nu al (en hier vind je de lijst)

Meestal is het einde van het jaar hét moment van muzieklijstjes. Maar bij Apple Music kun je het hele jaar door genieten van Apple Music Replay. De lijst met je meest afgespeelde muziek staat namelijk elke maand voor je klaar.

Net als in voorgaande jaren vind je in deze afspeellijst alle muziek waar je naar hebt geluisterd de afgelopen maand. De lijst wordt zelfs elke weer bijgewerkt, dus je kunt regelmatig even checken wat je Apple Music Replay 2025 is.

Je vindt de Apple Music Replay 2025-afspeellijst onderaan het ‘Home’-tabblad in Apple Music. Hier vind je ook de replays van voorgaande jaren. Je kunt ook naar de Apple Music Replay-website gaan en inloggen met je Apple-account. Je krijgt daar dan nog meer details te zien over jouw Apple Music Replay 2025.

Apple Music Replay 2025 bekijken in de app Start Apple Music; Tik links op het icoontje ‘Home’; Scrol helemaal naar beneden tot je het kopje ‘Replay: jouw topnummers op jaar’ ziet staan; Tik op de eerste knop, hierop staat ‘Replay en deel jouw jaar in muziek’;

De lijst wordt elke zondag bijgewerkt, maar het kan zijn dat de afspeellijst niet meteen te zien is bij je. Dan heb je waarschijnlijk nog niet genoeg naar de muziek in Apple Music geluisterd. Probeer het in dat geval later nog een keer.

Meer lijstjes in december

Het is natuurlijk leuk om nu al de muziek van Apple Music Replay van 2025 te kunnen beluisteren. Maar straks in december wordt het nog leuker! Dan krijg je een uitgebreid overzicht, compleet met verschillende toplijstjes om je muziekjaar mee af te sluiten.