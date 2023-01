Apple Replay 2023 nu beschikbaar: wat zijn je favoriete nummers?

Het jaar is nog maar net begonnen, maar Apple Music Replay 2023 is nu al beschikbaar in de Muziek-app. Bekijk hiermee je favoriete muzieknummers van 2023 tot nu toe!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Music Replay 2023

We zitten nog maar net in 2023, maar je kunt nu al naar Apple Music Replay van dit jaar luisteren. Hiermee krijg je een afspeellijst waarin de nummers staan waar je (tot nu toe) het meest naar geluisterd hebt.

Apple Music Replay 2023 vind je op de volgende manier in de Muziek-app op je iPhone en iPad.

Apple Music Replay 2023 beluisteren in de Muziek-app op iPhone en iPad Start de Apple Music-app; Tik linksonder op het tabblad ‘Luister nu’, op de iPad tik je op het menu-icoontje linksboven en ‘Luister nu’; Scrol naar beneden tot je ‘Replay’ ziet staan; Tik op ‘Replay 2023’ om je lijst te bekijken en tik op ‘Speel af’.

Surf ook nog even naar de website van Apple Music. Hier krijg je nog meer informatie te zien over welke liedjes je het vaakst hebt beluisterd. Hoe meer nummers je hebt afgespeeld, hoe meer informatie je hier terugvindt.

Apple Music Replay 2023: niet meteen beschikbaar

Wanneer je nog niet zo lang Apple Music hebt, is het niet meteen mogelijk om de Apple Replay 2023-lijst met je favoriete nummers te bekijken. Er zit dan niets anders op dan het later nog een keer te proberen. Hoe meer je naar muziek luistert in de Muziek-app, hoe sneller de afspeellijst beschikbaar is.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Music of Spotify Wrapped

Apple Music doet het wat anders dan de concurrent Spotify. Ook die heeft een jaaroverzicht (Spotify Wrapped), waarin onder andere de nummers staan die je het meest hebt geluisterd.

Dit jaaroverzicht van Spotify komt pas beschikbaar tegen het einde van het jaar. Het overzicht wordt jaarlijks speciaal voor abonnees klaargezet en laat niet alleen zien welke muziek je veel hebt geluisterd, maar ook welke nieuwe genres je afgelopen jaar hebt ontdekt.

In tegenstelling tot Spotify Wrapped is Apple Replay 2023 niet echt een jaaroverzicht. De afspeellijst wordt namelijk regelmatig aangevuld in de loop van het jaar. Zo kun je nu al de afspeellijst beluisteren, maar komen er na verloop van tijd steeds meer nummers bij.

Apple Music proberen

Heb je nog geen Apple Music, maar zou je de muziekdienst van Apple wel eens willen uitproberen? Klik dan op de onderstaande button! Hou er wel rekening mee dat het dus nog even kan duren voordat je jouw Apple Replay 2023 playlist te zien krijgt.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.