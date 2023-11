Apple Music Replay 2023 is beschikbaar: bekijk hier jouw jaar in muziek

Het is weer zover: Apple Music Replay 2023 is nu volledig beschikbaar. Naar welke muziek heb jij afgelopen jaar het meest geluisterd?

Apple Music Replay 2023: nu beschikbaar

Zit je er weer klaar voor? Het jaar is bijna ten einde en het is dus weer tijd voor de muzieklijstjes. Gebruikers van Spotify kunnen met Wrapped al hun favoriete muziek bekijken en nu is Apple Music Replay 2023 ook beschikbaar.

Apple Music Replay is stiekem het hele jaar door zichtbaar, waardoor je dus altijd kunt zien wat op dat moment jouw favoriete muziek is. Maar in december komt er nog wat bij. Je kunt dan een uitgebreid overzicht bekijken waarin je ook verschillende toplijstjes kunt bekijken.

Om de afspeellijst van Apple Replay 2023 te bekijken volg je onderstaande stappen.

Open de app Apple Music op je iPhone of iPad; Ga naar ‘Luister nu’; Scrol (indien nodig) door de tegels tot je ‘Replay’ ziet staan; Kies voor ‘Replay 2023’; Tik op ‘Speel af’ om je meest beluisterde nummers af te spelen.

Door de stappen hierboven te volgen krijg je dus de afspeellijst met je favoriete muziek te zien. Wil je het overzicht met alle lijstjes bekijken. Dan doe je dat door op ‘Ga naar website’ in de tegel ‘Replay en deel jouw jaar in muziek’ te tikken. Vervolgens wordt er een website geopend. Tik daar op ‘Jump in’ en log in met je Apple ID.

Apple Music Replay 2023 delen

Het filmpje dat je te zien krijgt wanneer je Apple Music Replay-website opent kun je ook als individuele afbeeldingen delen met je vrienden. Tik dan rechtsonder op de deelknop van het scherm dat je wilt delen en kies vervolgens je favoriete sociale media of chat-app. Je kunt ze ook opslaan in je filmrol met ‘Bewaar afbeelding’.

