Check je muzieksmaak! Apple Music Replay 2022 is beschikbaar

Wil je weten naar welke muziek je afgelopen jaar het meest hebt geluisterd? Apple Music Replay 2022 is nu beschikbaar in de app!

Apple Music Replay 2022 is nu beschikbaar

Het jaar zit er bijna op en dat betekent dat de tijd van eindejaarslijstjes is aangebroken! Wanneer je een betaald account van Apple Music op je iPhone, iPad of Mac hebt, krijg je automatisch een overzicht van de meest geluisterde nummers, albums en artiesten. Nog steeds kun je in de app deze afspeellijst vinden, maar Apple heeft het dit jaar in de browser iets blitser gemaakt.

Apple heeft namelijk de Apple Music Replay-ervaring voor 2022 herzien. Je ziet nu (in je webbrowser) een dynamisch ontwerp met hoogtepunten van je muzikale jaar. Wil je het zelf zien? Surf dan even naar de speciale Apple Music Replay 2022 pagina.

Hoe verschilt deze Replay van voorgaande jaren?

Apple Music Replay in de browser is geen eenvoudige afspeellijst meer, maar lijkt steeds meer op Spotify Wrapped. Helaas kan je in Apple Music-app nog steeds alleen een basis-afspeellijst van je meest afgespeelde nummers bekijken.

Hoewel je deze Apple Music Replay 2022 via een browser (zoals Safari) kunt bereiken, is hij geoptimaliseerd voor je iPhone. De visuele weergave is verticaal zoals bij TikTok of Instagram Stories.

Daarnaast heeft iedere pagina leuke animaties en overgangen met de muziek op de achtergrond. Als je hier op tikt, krijg je meer informatie en verschillende statistieken. Hoeveel minuten heb jij geluisterd dit jaar?

In navolging van Spotify Wrapped: geniale (?) marketing

Deze campagne van Apple lijkt enorm op Spotify Wrapped. Met deze eindejaarslijstjes ben je eigenlijk gratis reclame aan het maken voor deze streaming-reuzen. Meer weten? Check dan snel waarom iedereen Spotify Wrapped 2022 zou moeten boycotten!

Spotify Wrapped startte in 2017 met de zogenoemde ‘Spotify-kaarten’ die jou een overzicht geven van je luistergeschiedenis. Muziek-liefhebbers konden zo het aantal minuten met elkaar vergelijken en op sociale media opscheppen over hun muzieksmaak.

Het voordeel is dat iedereen deze informatie deelt en Spotify dus op veel tijdlijnen voorbij komt. Het is dus best wel logisch dat Apple deze marketing nabootst met Apple Music Replay 2022.

