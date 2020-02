2020 is nog maar net begonnen, of het is al mogelijk om een muzikaal overzicht te bekijken van nummers waar je dit jaar naar hebt geluisterd. Dit kan met Apple Music Replay 2020.



Apple Music Replay 2020

We zijn pas anderhalve maand in 2020, maar vanaf nu biedt Apple Music Replay al een overzicht van dit jaar. De muziekdienst genereert een lijst van de top honderd nummers die je hebt geluisterd. Heb je tot nu toe nog niet zoveel geluisterd? Dan wordt je playlist gewoon iets korter.

Het hele jaar een overzicht

Apple heeft vorig jaar de tegenhanger gemaakt van Spotify Wrapped, het succesvolle uitgebreide jaaroverzicht van de luistergeschiedenis in Spotify. Het verschil is dat Wrapped écht alleen een overzicht geeft aan het einde van het jaar. Het leuke aan Replay is dat de muziekdienst van Apple iedere zondag (en gedurende het hele jaar) de lijst van je luistergeschiedenis bijwerkt. Zo kun je ook tijdens het jaar terugblikken op je favoriete nummers van de afgelopen tijd.

Zo bekijk je het Replay-overzicht

Het Replay-overzicht is op te vragen via deze website. Hier log je in met je gebruikersnaam en wachtwoord en druk je op de blauwe knop om de afspeellijst te maken. Apple Music stelt vervolgens een playlist samen van (maximaal) honderd nummers, die je het meest hebt beluisterd dit jaar en eventueel ook van voorgaande jaren. De afspeellijst kun je uiteraard toevoegen en nog eens vaker beluisteren. Replay is ook in de Apple Music-app op je andere Apple-apparaten te vinden.

Net als bij Spotify Wrapped stelt Replay ook enkele interessante statistieken samen. Zo kun je bijvoorbeeld zien wie je favoriete artiesten waren van een bepaald jaar. Daarnaast krijg je een overzicht van het aantal uur dat je naar deze artiesten hebt geluisterd.

Overzichten tot aan 2015

Apple Music Replay verscheen voor het eerst in november 2019. Dat wil niet zeggen dat je alleen het overzicht van 2019 en 2020 kunt bekijken: er zijn playlists met een jaarlijks muzikaal overzicht van ieder jaar dat je een abonnement op de muziekdienst had. Er zijn dus ook overzichten te zien tot aan 2015, toen de muziekstreamingdienst officieel werd uitgebracht. Zo zie je precies welke nummers je luisterde in een specifiek jaar.

Spotify versus Apple Music

Spotify was jarenlang de enige muziekdienst die ertoe deed, maar vanaf 2018 heeft Apple Music een flinke verbetering doorgemaakt. Benieuwd wat je er allemaal mee kan? We geven je 7 tips om alles uit de muziekdienst te halen. Ben je er nog niet helemaal uit welke muziekdienst jij graag wil gebruiken? In onze Apple Music vs Spotify-vergelijking zetten we de twee diensten tegenover elkaar en bespreken we de verschillen.

