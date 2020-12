Wil je weten naar welke liedjes je afgelopen jaar het meest hebt geluisterd? Daar kom je achter met Apple Music Replay 2020, een grote afspeellijst met jouw populairste nummers van dit jaar. In dit artikel leggen we uit hoe het werkt.

Apple Music Replay 2020: jouw muzikale jaaroverzicht

2020 zit er bijna op en dat betekent dat de tijd van eindejaarslijstjes is aangebroken. Abonnees van Apple Music kunnen dan ook aan de slag met Replay 2020. Dit is een muzikaal jaaroverzicht van jouw 100 meest geluisterde liedjes in het afgelopen jaar. Je kunt de afspeellijst makkelijk aanmaken door onderstaande stappen te volgen:

Beginnen Open de browser op je Apple-apparaat en ga naar de officiële website van Apple Music Replay 2020; Aanmelden Log eventueel in met je Apple ID-aanmeldgegevens wanneer je het aanmeldscherm te zien krijgt; Afspeellijst maken Tik op de knop om jouw muzikale jaaroverzicht aan te maken.

Vervolgens maakt Apple Music een afspeellijst waarin jouw populairste liedjes staan. Deze playlist kun je vervolgens luisteren in de browser of app. Daarover gesproken, je vindt Apple Music Replay 2020 ook in de apps van Apple Music op je iPhone, iPad of Mac.

Apples eindejaarsoverzicht verzamelt naast populaire artiesten ook enkele interessante statistieken. Je ziet bijvoorbeeld niet alleen welke nummers je regelmatig hebt opgezet, maar ook naar wie je graag luistert. Apple Music geeft namelijk aan hoeveel uur je in 2020 naar bepaalde artiesten hebt geluisterd.

Apple Music versus Spotify Wrapped

Technisch gezien is Apple Music Replay geen echt jaaroverzicht: de playlist wordt namelijk wekelijks aangevuld. Zodoende kun je ook in de loop van het jaar terugblikken op je favoriete muziek. De muziekdienst zet de Replay-knop tegen het eind van het jaar echter altijd in de schijnwerpers, waardoor het wel als jaaroverzicht wordt gezien.

Dat geldt niet voor Spotify Wrapped, het jaaroverzicht van de grote concurrent. Dit overzicht wordt jaarlijks speciaal voor abonnees klaargezet en laat niet alleen zien welke muziek je veel hebt geluisterd, maar ook welke nieuwe genres je afgelopen jaar hebt ontdekt.

