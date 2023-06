Apple Music: deze vijf nieuwe functies komen er dit jaar aan

Luister je vaak naar muziek via Apple Music? Dan hebben we goed nieuws! Deze vijf nieuwe functies krijgt Apple Music er dit jaar nog bij!

Apple Music: vijf functies die dit jaar nog komen

Apple heeft tijdens WWDC 2023 veel leuk nieuws over iOS 17 laten zien. Tijdens de presentatie werd ook alvast een blik geworpen op de nieuwe functies die Apple Music dit jaar nog gaat krijgen. Wij hebben vijf nieuwe functies voor Apple Music voor je bij elkaar gezet.

1. Crossfade: nooit meer een stilte tussen nummers

Wanneer je Spotify hebt kent je deze functie waarschijnlijk al (of Apple Music op je Mac gebruikt), maar nu gaat Apple Music op de iPhone en iPad de functie ook krijgen. Hiermee kun je twee liedjes langzaam in elkaar over laten lopen. Is het ene nummer bijna afgelopen? Dan wordt langzaam maar zeker alvast het volgende nummer ten gehore gebracht. Dit zorgt ervoor dat er nooit meer stiltes vallen tussen de liedjes.

2. Gedeelte afspeellijsten (samen maken en bewerken)

Een van de meestgevraagde features komt nu eindelijk naar Apple Music. Hiermee kun je samen met je vrienden een afspeellijst maken én aanpassen. Zo kunnen je vrienden en jij samen een toffe afspeellijst maken en daar steeds meer nieuwe nummers aan toevoegen.

Ook leuk: wanneer een van je vrienden een liedje toevoegt aan de afspeellijst, dan krijg je hun profielfoto bij het nummer te zien. Zo weet je altijd wie van je beste maten die nogal ‘vreemde’ liedjes in de lijst plaatst.

3. SharePlay komt naar CarPlay

CarPlay heeft in iOS 17 ook een aantal nieuwe functies gekregen. En een daarvan heeft te maken met Apple Music. Een van de opvallendste nieuwe functies van CarPlay is dat SharePlay straks wordt ondersteund. Hiermee kan iedereen de muziek in de auto vanaf hun eigen telefoon bedienen, zelfs wanneer ze geen Apple Music hebben.

4. Apple Music krijgt nog meer karaoke-functies

Vind je Apple Music Sing ook zo leuk? Dan ga maar vast weer je zangkunsten oefenen. De karaoke-functie in Apple Music krijgt er namelijk nog een toffe feature bij. Straks kun je jezelf zien meeblèren met al die heerlijke meezingnummers. Je kunt dan je iPhone of iPad als een soort camera gebruiken en die te verbinden met je Mac of Apple TV 4K. Daarmee worden je karaoke-feestjes straks nog leuker!

Apple gaat ook een aantal wijzigingen doorvoeren in het uiterlijk van Apple Music. De muziekspeler laat nu op het volledige scherm animaties zien (als een album daar ondersteuning voor heeft). Verder blijft de minispeler boven de rest van de app ‘zweven’ en zijn er hier en daar aanpassingen aan het lettertype gemaakt.

