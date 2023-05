Tip: gratis Ed Sheeran-concert op Apple Music Live te zien

Het is weer zover, vanavond gaat Apple Music Live 2023 van start. En voor het eerst kun je niet alleen via Apple Music maar ook via Apple TV+ streamen. Ed Sheeran trapt af met een live concert van zijn album Subtract.

Ed Sheeran op Apple Music

Zoals gezegd is Ed Sheeran de eerste artiest die Apple live in de stream zal laten zien. De Britse singer-songwriter is een van de meest succesvolle muzikanten uit de Apple Music-catalogus. De 32-jarige treedt vanavond, 10 mei op in het Eventim Apollo in Londen op. Zijn concert is vanaf 21.00 uur Nederlandse tijd te zien op Apple Music – en even later – op Apple TV+.

Het programma voor het live optreden staat al vast. Volgens Apple zal Ed Sheeran alle 14 nummers van zijn nieuwste album ‘-‘ (Subtract) spelen. Het live concert wordt vanaf 21.00 uur gestreamd op Apple Music en is daarna vanaf 22.00 uur on-demand beschikbaar via Apple Music en Apple TV+.

Tijdens het eerste seizoen van de Apple Music Live-seriewaren onder meer Mary J. Blige, Luke Combs, Lil Durk, Billie Eilish, Alicia Keys en Wizkid te zien. De optredens zijn allemaal te vinden in het Apple Music Live-archief.

Extra materiaal via Shazam

Ben je een echte fan van Ed Sheeran? Dan raden we je ook aan om de Shazam-app van Apple voor nummerherkenning te installeren. Via deze app gaat het bedrijf niet alleen de officiële setlist van het Apple Music Live-optreden beschikbaar stellen, maar ook extra exclusief materiaal aanbieden na de show, waaronder backstage beelden van het optreden.

Alleen al op Apple Music zijn de nummers van Ed Sheeran meer dan 9,5 miljard keer beluisterd. En het Sheeran-nummer ‘Shape of You’ is het meest gestreamde nummer aller tijden op Apple Music.

Wie treedt er nog meer op?

Ed Sheeran trapt dus het nieuwe seizoen van Apple Music Live af. Maar wie gaat er nog meer optreden? Helaas laat Apple daar nog niets over los. Wil je op de hoogte worden gehouden van wie er nog meer gaat spelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.