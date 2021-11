Smart tv’s van LG hebben nu een Apple Music-app

Heb je Apple Music en staat er een LG-televisie in je woonkamer? Dan is er goed nieuws, want de Apple Music-app wordt vandaag uitgerold naar de smart-tv’s van LG.

Apple Music-app op LG smart-tv’s

Met de Apple Music-app heb je op de LG-televisie toegang tot de meer dan 90 miljoen nummers. Het gaat om een volwaardige app, dus je hebt toegang tot afspeellijsten, radiostations, muziekvideo’s en meer. De Apple Music-app van LG ondersteunt ook realtime songteksten.

De gebruikersinterface en functies zijn bijna hetzelfde als de Apple Music-app voor Apple TV, maar nu heb je er dus geen externe hardware voor nodig. De Apple Music-app wordt geleidelijk uitgerold. Om de app te vinden, zoek je simpelweg naar ‘Apple Music’ in de LG content store.

LG maakte nog niet bekend voor welke modellen de app beschikbaar is. Wel is er een manier om te controleren of je televisie compatibel is. Ga naar de Apple Music-pagina van LG, klik op ‘Device Compatibility’ en log in met hetzelfde account als op je televisie. Je ziet nu of je smart-tv de Apple Music-app ondersteunt.

Steeds meer platformen

Apple spant zich al langer in om zijn diensten naar zoveel mogelijk platformen te brengen. Eerder bracht het bedrijf de Apple Music-app naar de PlayStation en Xbox. Ook heeft het bedrijf Netflix-concurrent Apple TV+ naar de smart tv’s van LG, Samsung en Sony gebracht, net als de consoles PlayStation en Xbox.

Voor Apple Music betaal je 9,99 per maand – net zo veel als Spotify. De eerste maand kun je de dienst gratis uitproberen. Je hebt dan toegang tot de 75 miljoen nummers, reclamevrij. Wil je meer weten over de muziekstreamingdienst? In het volgende artikel lees je er alles over:

