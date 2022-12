Zing maar mee! Apple Music krijgt vette karaoke-functie

Met een nieuwe karaoke-functie zing je nu in de app van Apple Music mee met je favoriete muziek. iPhoned legt uit hoe het werkt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Music sing-a-long

Apple Music heeft via een persbericht aangekondigd dat het een karaoke-functie toevoegt aan zijn streamingdienst Apple Music. Met deze ‘Apple Music Sing’ zing je mee met je favoriete nummers met aanpasbaar volume van de zang en lyrics die automatisch mee scrollen. Je hoeft deze karaoke-functie in Apple Music niet eens speciaal te downloaden; hij zit automatisch in je app.

Van welk nummer krijg jij de timing nooit rond? Of welk liedje op Apple Music gaat met deze karaoke-functie bij jou onder de douche aan? Lees snel verder om erachter te komen wat deze functie nog meer heeft te bieden.

Apple Music Sing: voor de amateur én de professional

Met de nieuwe meescrollende beat-by-beat-teksten is het nog gemakkelijker om de muziek te volgen. Deze woorden zijn dan ook nog eens leuk geanimeerd. Met de instelbare zang kan je bijvoorbeeld een duet aangaan met de favoriete artiest. Of je filtert de zang helemaal uit om alleen maar met de muziek mee te zingen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kortom: deze aanpasbare vocalen zorgen ervoor dat je het zangniveau van een nummer aanpast. Met de ‘achtergrondzang’-functie kan je zanglijnen die tegelijkertijd worden gezongen ook weergeven onafhankelijk van de hoofdzang. Stel je hebt zin om de nummers van High School Musical mee te blèren. Dat kan ook met de ‘duetweergave’ in de karaoke-functie van Apple Music. Apple heeft ook vijftig afspeellijsten toegevoegd die de beste meezingers op allerlei manieren bundelen.

Welke nummers krijgen de karaoke-functie?

We weten helaas niet welke nummers de karaoke-functie van Apple Music gaan ondersteunen, maar we kunnen wel een gok doen. Apple maakt namelijk nu ook het onderscheid met liedjes die Dolby Atmos ondersteunen. Apple beschikt namelijk over de stems (alle instrumenten op losse tracks) van deze nummers. Hiermee kan je ook eenvoudig de vocalen zachter zetten. In het persbericht heeft Apple het over miljoenen nummers.

Apple Music Sing is dit jaar nog beschikbaar op je iPhone, iPad en de Apple TV 4K. Je moet dan natuurlijk wel Apple Music-abonnee zijn. Opvallend is dat het allerminst. Wij wachten namelijk al een flinke poos op een andere grote nieuwe functie van Apple Music: een speciale versie voor klassieke muziek. Gelukkig konden we vorige week wel al genieten van onze Apple Music Replay.

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!