Muziek-app hint naar Apple Music HiFi met korte teaservideo

De aankondiging van een gloednieuw Apple Music-abonnement kan niet lang meer op zich laten wachten. Een video in de Muziek-app hint naar de premium versie van Apples muziekdienst.

Apple Music HiFi duikt op in Muziek-app

Het belooft een muzikale week voor Apple-liefhebbers te worden. Vorige week bleek al dat het bedrijf op het punt staat om de AirPods 3 en Apple Music HiFi te presenteren, mogelijk al op dinsdag 18 mei.

9to5Mac ontdekte een korte teaservideo in de Muziek-app. In deze teaser staat onder het kopje ‘Coming Soon’ de tekst ‘Get Ready – music is about to change forever’, met daaronder het Apple Music-logo.

Inmiddels is de video ook in de Nederlandse Apple Music-app te zien met de tekst: ‘Muziek staat op het punt om voorgoed te veranderen’. De video zelf laat het logo zien dat ronddraait en schakelt tussen een zwarte en witte achtergrond. Waarschijnlijk hint dit naar surround sound en Spatial Audio.

Lossless audio komt naar Apple Music

Dit maakt het haast zeker dat Apple Music er een nieuwe HiFi-variant bij krijgt. Met HiFi kun je naar ‘lossless audio’ luisteren. Zeker als je een goede koptelefoon hebt (zoals de AirPods Max) hoor je daarmee een betere audiokwaliteit. Ook zou Apple aan Spatial Audio-ondersteuning werken voor ondersteunende apparaten.

Apple Music is lang niet de enige muziekdienst die een dergelijke abonnementsvorm ondersteunt, maar zou wel iets bijzonders doen met de prijs. Volgens een gerucht betaal je ook voor de HiFi-versie namelijk tien euro per maand, dezelfde prijs als het reguliere abonnement. De grote vraag is alleen of HiFi ook beschikbaar komt voor familie-abonnementen en andere lidmaatschappen met korting.

Mogelijk onthult Apple de HiFi-versie van Apple Music al op 18 mei, tegelijk met de AirPods 3. De derde generatie van de AirPods zou het AirPods Pro-design overnemen, wat voor een betere pasvorm zorgt. Wil je meer weten over de nieuwe draadloze oordopjes? Check dan ons overzicht met AirPods 3 verwachtingen.

