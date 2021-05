iOS 14.6 verklapt: Apple Music krijgt binnenkort een HiFi-abonnement

iOS 14.5 is net te downloaden, maar de eerste bèta van iOS 14.6 is al van start. Deze testversie verklapt dat Apple binnenkort een HiFi-abonnement voor Apple Music aankondigt om te genieten van betere muziekkwaliteit.

iOS 14.6 verklapt komst Apple Music HiFi abonnement

9to5Mac ontdekte in de broncode van iOS 14.6 allerlei verwijzingen naar de komst van het nieuwe abonnement. In de testversie worden bijvoorbeeld regelmatig termen als “Dolby Atmos”, “Dolby Audio” en “Losless” genoemd. Deze verwijzen allemaal naar de gangbare standaarden om de (hoge) kwaliteit van audio aan te geven.

Bovendien schreef Hits Daily Double, een muziekwebsite, vorige week al dat Apple Music HiFi in ‘de komende weken’ gepresenteerd wordt. De site meent dat het pakket net zo duur wordt als het huidige Apple Music-abonnement van tien euro per maand.

Dat bedrag is opvallend, want bij andere streamingdiensten is het HiFi-abonnement duurder. Het in februari aangekondigde Spotify HiFi kost bijvoorbeeld tussen de 5 en 10 dollar meer dan een gewoon abonnement. Spotify HiFi is nog niet in Nederland verkrijgbaar.

Gerucht: AirPods 3 komt eraan

Verder claimt Hits Daily Double dat de AirPods 3 niet lang meer op zich laten wachten. Apple zou de upgrade voor de ongekend populaire oordopjes tegelijk met Apple Music HiFi aankondigen.

Neem dit gerucht echter wel met een korreltje zout. Hits Daily Double is geen bekende naam in het Apple-geruchtencircuit. De website maakt ook niet bekend wie de bron is van het gerucht.

De voordelen van HiFi-muziek

Het voordeel van zogeheten lossles muziek is dat er geen compressie is doorgevoerd om de audiobestanden klein te houden. Vrijwel alle streamingdiensten maken liedjes kleiner zodat je minder data verbruikt. Hierdoor gaat wel de geluidskwaliteit omlaag, terwijl HiFi-muziek klinkt alsof je een cd aanzet.

Concurrenten van Apple Music wisten de weg naar een hogere geluidskwaliteit al eerder te vinden. Onder meer Tidal, Deezer, Qobuz en Amazon Music bieden al pakketen met hogere audiokwaliteit aan.

