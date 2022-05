Apple Music Festival: kijk vanaf vrijdag gratis naar Harry Styles

Apple heeft iets nieuws! Vanaf aanstaande vrijdag gaat het bedrijf liveconcerten uitzenden via Apple Music. Lees in dit artikel wat je moet doen om het Apple Music Festival te kunnen volgen!

Harry Styles eerste artiest op Apple Music Festival

Omdat de ex-zanger van One Direction, Harry Styles, zijn derde album gaat uitbrengen, heeft Apple Music iets nieuws bedacht. Of veel meer iets ouds nieuw leven ingeblazen. Vrijdagavond 20 mei (voor ons: vrijdagnacht) streamt het platform live het concert van de popster. Deze One Night Only in New York zal rond 3 uur ‘s-nachts hier in Nederland beschikbaar zijn. Ook zijn er herhalingen de volgende dag rond 17:00 en rond 22:00 (Nederlandse tijd).

Naast het concert, bedoeld om mensen weer te laten wennen aan de live-ervaring na een leegte van lockdowns, is er een interview met radio-dj Zane Lowe over het maakproces van het album Harry’s House. Ook kan je hier de plaat presaven. Als je dit doet komt het album automatisch in jouw bibliotheek als hij uit is.

iTunes Festival is niet meer, Apple Music neemt over

Hoewel deze vorm van liveconcerten voor Apple nieuw is, is het niet de eerste keer dat Apple zich bemoeit met optredens. In 2007 organiseerde het iTunes Festival in het Verenigd Koninkrijk. Vanaf 2015 heette het Apple Music Festival en zoals gezegd kwam er in 2017 een eind aan deze concertreeks.

Tot nu! Hoewel het digitaal terugkomt, vinden we het fijn dat Apple weer zijn best doet voor muzikanten. Ooit kwam het bedrijf in opspraak omdat het ongevraagd de nieuwe plaat van U2 op jouw iPhone en iPod had gezet. Apple is dus niet vies van een beetje promotiewerk voor muzikanten.

Introducing #AppleMusicLive, a new concert series with your favorite artists.@Harry_Styles kicks it all off live from New York on May 20, only on Apple Music. https://t.co/K9ZnrDiWKT pic.twitter.com/IUx3WQ1I4f — Apple Music (@AppleMusic) May 17, 2022

Zo kijk je het liveconcert van Harry Styles

Om het concert te kijken hoef je niets speciaals te doen. Het enige wat je nodig hebt, is een abonnement op Apple Music. Ga op het tijdstip van het concert naar de Muziek-app op je Apple-apparaat en daar zal je Harry Styles live vinden. Het is onbekend of het concert naderhand ook op Apple Music blijft staan. Je kan de show kijken in alle 167 landen met Apple Music.

Tof dat de streamingsdienst van Apple nét iets verder gaat dan de concurrenten. Natuurlijk is dit gestreamde concert niet de real deal, maar het kan je wel enthousiast maken over een nieuwe artiest. Misschien vind je in deze serie aan concerten wel je nieuwe favoriete artiest. En dat vanaf je luie stoel!