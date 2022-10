Apple Music en Apple TV+ krijgen officiële apps voor Windows

Producten van Apple en Microsoft werken doorgaans niet echt lekker samen. Microsoft wil hier verandering in brengen en komt daarom volgend jaar met speciale Windows-apps voor Apple Music en Apple TV+. Goed nieuws voor mensen die zowel een iPhone als een Windows-pc hebben!

Windows-apps voor Apple Music en Apple TV+

Wanneer je Apple Music of Apple TV+ gebruikt en ook een Windows-pc hebt, weet je hoe moeizaam het is om deze Apple-diensten op je pc te gebruiken. Tot nog toe ontbreken op Windows-pc’s specifieke apps voor Apple Music en Apple TV+.

Zodoende ben je dus aangewezen op je browser of de iTunes-app, maar dat wil je eigenlijk helemaal niet. De iTunes-app is namelijk ontzettend langzaam op Windows-pc. Daar komt nu gelukkig verandering in!

Microsoft heeft namelijk aangekondigd dat er volgend jaar Windows-apps verschijnen voor Apple Music en Apple TV+. Deze standalone apps moeten zorgen voor een veel betere ervaring van deze Apple-diensten op een Windows-pc. Er kleeft wel een ‘nadeel’ aan: je moet Windows 11 hebben.

iCloud Foto’s

Microsoft heeft daarnaast ook aangekondigd dat er een volledige integratie van iCloud Foto’s in de foto-app van Windows komt. Je kunt in deze Windows-app dan voortaan bij al je foto’s die in je iCloud staan, zonder dat je daar de browser of de iCloud voor Windows-app voor hoeft te gebruiken. Ook dit moet dus een veel betere ervaring opleveren. Het is ideaal voor iedereen die zijn iPhone-foto’s op zijn Windows-pc wil bekijken.

Ook voor de Xbox

Naast de aankondiging van Windows-apps voor Apple Music en Apple TV+, heeft Apple nu al Apple Music toegevoegd aan de Xbox Series X, Xbox Series S en Xbox One. Zodoende kun je tijdens het gamen op de achtergrond naar je favoriete muziek van Apple Music luisteren.

Het is helaas nog niet bekend wanneer de aangekondigde apps precies in Windows 11 beschikbaar komen. Microsoft geeft op dit moment 2023. Het exacte moment blijft voorlopig dus nog even afwachten …

