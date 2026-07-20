Ook Apple’s muziekdienst heeft nu een prijsverhoging gekregen. Maar hoeveel duurder is Apple Music precies geworden?

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Apple Music is duurder geworden: dit ga je nu betalen

Apple heeft de prijzen van Apple Music verhoogd. Dat gebeurde zonder grote aankondiging. Wie een abonnement heeft, gaat daardoor iedere maand iets meer betalen. Vooral het gezinsabonnement is flink duurder geworden.

Dit zijn de nieuwe prijzen van Apple Music

In Nederland zijn alle drie de losse Apple Music-abonnementen in prijs gestegen. Het individuele abonnement kostte eerst 10,99 euro per maand. Dat is nu 11,99 euro. Studenten betaalden eerder 5,99 euro en zijn voortaan 6,99 euro per maand kwijt.

De grootste verhoging zien we bij het gezinsabonnement. Dat ging van 16,99 euro naar 19,99 euro per maand. Je betaalt hiervoor dus drie euro extra. Met dit abonnement kunnen maximaal zes personen luisteren. Iedereen houdt daarbij een eigen muziekbibliotheek, afspeellijsten en persoonlijke aanbevelingen.

Dit zijn de nieuwe prijzen op een rij:

Student: van 5,99 naar 6,99 euro per maand;

van 5,99 naar 6,99 euro per maand; Individueel: van 10,99 naar 11,99 euro per maand;

van 10,99 naar 11,99 euro per maand; Gezin: van 16,99 naar 19,99 euro per maand.

Waarom wordt Apple Music duurder?

Volgens Apple heeft de prijsverhoging te maken met gestegen licentiekosten. Apple moet meer betalen om muziek van artiesten en platenmaatschappijen aan te mogen bieden. De vorige prijsverhoging van Apple Music was in oktober 2022.

Aan de dienst zelf verandert niets. Je krijgt nog steeds toegang tot meer dan 100 miljoen nummers, zonder reclame. Ook functies zoals offline luisteren, lossless audio en Ruimtelijke Audio blijven beschikbaar.

Jaarabonnement maakt Apple Music goedkoper

Wil je Apple Music toch wat goedkoper? Dan kun je ook een jaarabonnement afsluiten. Je betaalt dan 119 euro per jaar, dat uitkomt uit op zo’n 9,92 euro per maand.

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Apple One wordt ook interessanter

Opvallend genoeg zijn de Nederlandse prijzen van Apple One niet verhoogd. Bij Apple One krijg je Apple Music samen met onder meer Apple TV, Apple Arcade en iCloud-opslag. Het individuele pakket kost 19,95 euro per maand en het gezinsabonnement 25,95 euro.

Gebruik je al meerdere Apple-diensten? Dan kan het slim zijn om de prijzen even naast elkaar te leggen. Zeker voor gezinnen is het verschil met een los Apple Music-abonnement nu kleiner geworden. Luister je weinig, dan is dit misschien juist een goed moment om te controleren of je het abonnement nog vaak genoeg gebruikt.

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