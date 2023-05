Concerten staan nu in Apple Music en Kaarten (maar niet bij iedereen)

Apple heeft een nieuwe toffe functie toegevoegd aan Apple Music en Kaarten, je kunt nu namelijk gemakkelijk concerten bij jou in de buurt vinden. Helaas is de functie niet voor iedereen beschikbaar.

Apple voegt concerten toe aan Apple Music en Kaarten

Apple heeft een handige nieuwe functie toegevoegd, waarmee je veel sneller kan zien welke concerten er bij jou in de buurt plaatsvinden. Met de nieuwe optie worden lokale concerten toegevoegd aan Apple Music en Kaarten. Hierdoor moet je makkelijker concerten in jouw omgeving kunnen ontdekken.

Aan Kaarten worden meer dan veertig nieuwe gidsen toegevoegd, waarin de beste plekken met live muziek zijn uitgelicht. Dit is muziek van alle genres, waardoor zowel concerthallen als clubs zijn meegenomen in het overzicht. Zo kan je voor iedere muzikale gelegenheid terecht in Apple’s Kaarten.

Nieuwe functie nu nog in beperkt aantal steden

Apple heeft de nieuwe functie nog maar beperkt uitgebracht. Volgens het bedrijf komt dit omdat de lokale aanbevelingen handmatig zijn geselecteerd. De nieuwe optie is daarom vooralsnog in slechts enkele steden beschikbaar. Dat zijn de volgende plekken:

Chicago

Detroit

Los Angeles

Nashville

New York City

San Francisco

Berlijn

Londen

Parijs

Wenen

Tokio

Melbourne

Sydney

Mexico-Stad

Als je dus één van deze steden bezoekt kan je Apple Kaarten raadplegen voor de beste plekken met live muziek. De app geeft je dan een overzicht met aanbevelingen én welke shows er op de planning staan. Zo mis je door Apple Kaarten nooit meer een tof concert op je vakantiebestemming.

Nieuwe lijst toegevoegd aan Apple Music

Ook in Apple Music wordt nu meer gefocust op concerten. Er is een nieuwe lijst aan de app toegevoegd, waarin grote tournees en concerten terug te vinden zijn. Daar is ook achtergrondinformatie over de show te lezen, inclusief de setlist van het concert. In de lijst is te zien welke concerten er binnenkort bij jou in de buurt zijn. Zo is het voor fans makkelijker om te zien welke artiesten er dichtbij optreden.

De nieuwe functie is vooralsnog niet beschikbaar in een Nederlandse stad. Het is wel de verwachting dat je straks ook in Nederland naar lokale concerten kunt zoeken via Kaarten en Apple Music. Dit duurt helaas nog wel even, want de concerten en locaties worden volgens Apple dus handmatig gekozen. Wanneer de dienst naar Nederland komt is daarom nog niet bekend.

Meer nieuwe onthullingen voor de WWDC

Dat Apple nu bekendmaakt concerten toe te voegen aan Apple Music en Kaarten is niet de eerste onthulling die het bedrijf doet voor de WWDC. De WWDC vindt dit jaar plaats van 5 tot en met 9 juni. In deze periode presenteert Apple doorgaans de nieuwste software-updates, zoals iPadOS 17, iOS 17 en watchOS 10.

Dit jaar maakt Apple echter al veel bekend vóór de WWDC. Zo onthulde het bedrijf gisteren nog nieuwe toegankelijkheidsfuncties voor iOS 17. Vandaag wordt deze nieuwe functie die concerten toont in Apple Music en Kaarten dus al bekendgemaakt. Ben je benieuwd wat er wél op de WWDC wordt gepresenteerd? Bekijk dan onze voorspellingen voor de WWDC 2023.

