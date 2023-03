Apple Music Classical is 28 maart beschikbaar (ook in Nederland)

Apple heeft een speciale app voor klassieke muziek aangekondigd, genaamd Apple Music Classical. Zoek op je favoriete componist en vind meteen jouw ideale uitvoering. Dit moet je weten over de app!

Losse app naast Apple Music

Iedereen met Apple Music krijgt Apple Music Classical erbij. Vanaf 28 maart kun je dan genieten van ruim 5 miljoen klassieke nummers en werken. Je hebt dan de mogelijkheid om op componist, werk, dirigent of catalogusnummer te zoeken. De muziekstukken zijn te beluisteren in de hoogste geluidskwaliteit (tot 192 kHz/24-bit Hi-Res Lossless) met duizenden opnames in ruimtelijke audio waar je helemaal in opgaat.

Dit is de prijs van muziekdienst Apple Classical

Je betaalt voor Apple Classical gelukkig geen meerprijs. Je hebt enkel een abonnement op Apple Music zelf nodig. Dat krijg je per maand al voor 10,99 euro . Als je in een gezin zit, kan je een combi-abonnement aanschaffen (15,99 euro). Ben je student, dan betaal je slechts 5,99 euro. Bij aankoop van enkele muziekgerelateerde Apple-producten krijg je 6 maanden lang gratis Apple Music.

Apple Music Classical is er dan eindelijk

We zagen Apple Music Classical en de lancering ervan al een tijd aankomen: alle gebruikers van Primephonic kregen bij de overname in 2021 een half jaar gratis het ‘reguliere’ Apple Music.

Dit cadeautje had een einddatum van 7 maart. Daarom verwachtten we ook dat deze bij het Peek Performance-event op 8 maart 2022 zou komen. Dat gebeurde niet. Ook WWDC kwam blijkbaar te vroeg voor deze klassieke muziekdienst. Maar nu een jaar later is het eindelijk zover.

Apple Music Classical is stiekem Primephonic

Apple kondigde eind augustus in 2021 al aan dat het Primephonic had overgenomen. Dit Nederlands-Amerikaanse bedrijf maakte en beheerde een streamingdienst die gespecialiseerd was in klassieke muziek. Deze app was direct na de overname offline gehaald.

