Wanneer is de release van Apple Music Classical nou?

Het is 15 maanden geleden dat Apple streamingdienst Primephonic heeft gekocht. Wij van iPhoned kunnen niet meer wachten. Waar blijft de release van Apple Music Classical?

Apple kocht Primephonic

Het is al meer dan een jaar geleden dat Apple de drie jaar oude klassieke muziekstreamingdienst Primephonic heeft gekocht. Er werd toen gezegd dat Apple in 2022 met een eigen klassieke muziekdienst zou komen. Dit jaar duurt nu echter nog maar een maand, dus de tijd dringt.

Toen Apple de aankoop van Primephonic aankondigde, benadrukte het bedrijf dat er een nieuwe app zou komen met speciale zoekfuncties voor klassieke muziek. Dus, vragen wij ons af; waar blijft de release van Apple Music Classical?

Waarom is Apple Classical Music er nog niet?

Op deze vraag is er eigenlijk een eenvoudig antwoord te vinden. Waar je popmuziek gemakkelijk kan opdelen in tempo, toonsoort en artiest, gaat dat bij klassieke muziek een stuk moeilijker. Deze stukken hebben namelijk compleet andere metagegegevens waarop ze ingedeeld kunnen worden. Zo is het mogelijk dat één klassiek stuk door enorm veel uitvoerders ingespeeld is. Ook zijn er uitvoeringen die qua tempo en toonsoort verschillen.

Daarnaast had Primephonic een andere methode rondom het uitbetalen van de artiesten dan Apple Music. Bij de huidige muziekdiensten gaat dat op basis van het aantal plays, terwijl bij klassieke stukken dit een stuk anders in elkaar zit. Er zitten vaak hele symfonieën achter één opname. Bij popartiesten is de betaling per stream al karig, moet je nagaan hoe dat gaat als je een heel orkest moet onderhouden. Daarnaast zijn klassieke muziekstukken een stuk langer. Daarom pleitte Primephonic voor een betaling-per-seconde.

Wat verwachten we van deze klassieke muziekdienst?

We weten dus al veel over deze speciale zoekmachine binnen Apple Music. Daarnaast gaat de app je informatie geven over het stuk wat je aan het luisteren bent. Denk hierbij aan het jaar en de locatie van de uitvoering. Zo waan je je zomaar in het Wenen van 1871.

Een ander aspect wat Apple Music Classical moet onderscheiden na de release is het curatorschap. Muziekexperts van Apple geven je aanbevelingen over verschillende type van composities. Zo probeert de app deze muziekstijl niet alleen aan ouderen te slijten, maar maakt het misschien ook de jongere generatie fans van klassieke muziek.

