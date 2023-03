Apple Music Classical gelanceerd – zo krijg je de dienst gratis

Apple heeft na jaren wachten eindelijk een eigen klassieke muziekdienst gelanceerd! Lees hier hoe je gratis Apple Music Classical krijgt.

Release Apple Music Classical

Het heeft even geduurd, maar Apple heeft eindelijk Apple Music Classical gelanceerd. De nieuwe muziekdienst is – zoals de naam al doet vermoeden – speciaal bedoeld voor het streamen van klassieke muziek. In totaal staan er ruim 5 miljoen klassieke nummers en werken in de nieuwe app, die te beluisteren zijn in de hoogste geluidskwaliteit (tot 192 kHz/24-bit Hi-Res Lossless).

Apple Music Classical Apple Gratis via App Store via App Store

Duizenden opnames zijn ook nog eens voorzien van ruimtelijke audio, waardoor je helemaal in de klassieke muziek opgaat. Apple Music Classical is vandaag officieel uitgebracht en is meteen te beluisteren in Nederland. En het beste nieuws: je krijgt Apple Music Classical gratis bij jouw Apple Music-abonnement.

Zo ziet de nieuwe klassieke muziekdienst eruit

Je hebt in Apple Music Classical de mogelijkheid om op componist, werk, dirigent of catalogusnummer te zoeken. Zo vind je gemakkelijk het beste werk van jouw favoriete componist of dirigent. Weet je de titels van de stukken niet uit je hoofd? Geen probleem, je kan ook zoeken op instrumenten die in het werk voorkomen of op periodes waarin bepaalde nummers zijn uitgebracht.

Apple Music Classical is ook geschikt om nieuwe componisten te ontdekken met de afspeellijst ‘Componisten: onontdekt’. In de catalogus kan je verder kiezen of je naar een orkest, een solist of een koor wilt luisteren. Ben je juist op zoek naar moderne klassieke muziek, bijvoorbeeld uit films? In Apple Music Classical is ook muziek uit films als Harry Potter, Star Wars en The Wizard of Oz te beluisteren.

Apple Music Classical: zo krijg je het

De nieuwe muziekdienst van Apple is vanaf vandaag gratis te downloaden in de App Store. Als je al een abonnement hebt op Apple Music krijg je Apple Music Classical er gratis bij, je gaat dan niet meer betalen voor je abonnement. Een abonnement op Apple Music krijg je al voor 10,99 euro per maand. Als gezin kan je een combi-abonnement aanschaffen (15,99 euro) en als student betaal je slechts 5,99 euro!

Heb je nog nooit een abonnement op Apple Music gehad? Dan kan je gebruik maken van een gratis proefperiode van een maand. Bij aankoop van enkele muziekgerelateerde Apple-producten krijg je bovendien zes maanden lang gratis Apple Music. Zo krijg je een gratis abonnement voor zes maanden als je nieuwe AirPods koopt.

Ben je nog op zoek naar nieuwe AirPods? De AirPods Pro 2 zijn op dit moment goedkoper dan ooit en hebben een ontzettend goede geluidskwaliteit. Zo luister je straks in de beste kwaliteit naar jouw favoriete klassieke muziek! Vind je de AirPods Pro 2 aan de dure kant, dan heb je voor minder geld al snel de AirPods 3. Check voor de beste prijzen vooral even onze prijsvergelijker:

Apple AirPods Pro 2 prijzen vergelijken Nieuw € 258,95 Bekijk beste prijs

Apple AirPods 3 prijzen vergelijken Nieuw € 179,- Bekijk beste prijs

