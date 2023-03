Tegenvaller: al deze functies ontbreken nog bij Apple Music Classical

Apple Music Classical is eindelijk gelanceerd, maar er mist nog een behoorlijk aantal functies. Wat ontbreekt er allemaal in de app?

Apple Music Classical gelanceerd

Na jaren wachten heeft Apple eindelijk Apple Music Classical gelanceerd. Met de muziekdienst kan je naar in totaal ruim 5 miljoen klassieke nummers en werken luisteren. Je hebt in Apple Music Classical daarnaast de mogelijkheid om op componist, werk, dirigent of catalogusnummer te zoeken. Zo vind je gemakkelijk het beste werk van jouw favoriete componist of dirigent.

Naast veel functies die Apple Music Classical wél heeft, is er ook een flink aantal functies dat nog ontbreekt. Benieuwd welke dat zijn? Wij zetten een aantal missende functies voor je onder elkaar.

1. Shuffle ontbreekt nog

Gebruik jij de shuffle-knop vaak op Apple Music? Of op bijvoorbeeld Spotify? Dan heb je pech bij Apple Music Classical, want daar heb je de optie om shuffle aan te zetten simpelweg niet. Nummers kunnen daar enkel in de volgorde van de afspeellijst worden geluisterd, tenzij je handmatig de volgorde van de nummers aanpast.

Erg omslachtig dus, zeker als je verrast wilt worden door de volgorde waarin de nummers worden afgespeeld. Het is niet duidelijk waarom de shuffle-knop ontbreekt in Apple Music Classical, maar het is te hopen dat Apple deze functie snel alsnog toevoegt.

2. Apple Music Classical werkt alleen met internet

Een ander groot nadeel: Apple Music Classical werkt alleen als je verbonden bent met internet. Ben je niet thuis en heb je geen internetbereik met je iPhone? Dan kan je dus niet meer naar Apple Music Classical luisteren. Erg vervelend natuurlijk als je bijvoorbeeld een lange reis met het vliegtuig moet maken. Je kan dan niet meer naar je favoriete muziek in de app luisteren.

Bij Apple Music is het wél mogelijk om nummers, albums en afspeellijsten op te slaan. Het is daarom de verwachting dat het in de toekomst ook mogelijk wordt om de klassieke muziek te downloaden in Apple Music Classical, zodat je ook offline naar muziek uit de app kan luisteren. Voor nu is het in ieder geval nog een enorm gemis, zeker als je vaak onderweg bent met slecht of weinig bereik.

3. De app is alleen beschikbaar voor iPhone

Apple heeft er bij Apple Music Classical voor gekozen om alleen een app voor de iPhone uit te brengen. Dit is opvallend, want hierdoor heeft de dienst geen ‘echte’ app voor bijvoorbeeld de iPad, Mac of Apple Watch.

Natuurlijk kun je de iPhone-app gebruiken op bijvoorbeeld de iPad, maar we hopen dat er een echte iPad-app volgt. Ook alle Android-gebruikers vallen buiten de boot. Veel fans van klassieke muziek kunnen hierdoor nog steeds geen gebruik maken van Apple Music Classical.

Naast dat dit natuurlijk vervelend is voor iedereen zonder iPhone, mist Apple ook nog eens een enorme doelgroep. Als het bedrijf de muziekdienst wél uit zou brengen voor meer devices, kunnen meer mensen Apple Music Classical downloaden. Apple krijgt dan weer meer opbrengst binnen.

Apple heeft inmiddels al aangegeven dat de app voor Android niet lang meer op zich laat wachten. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat de app van Apple Music Classical ook snel uitgebreid zal worden naar andere Apple producten, zoals de iPad en de Mac.

Apple Music Classical: zo krijg je het

De nieuwe muziekdienst van Apple is sinds deze week gratis te downloaden in de App Store en kent dus een aantal gebreken. Deze ontbrekende functies worden waarschijnlijk snel opgelost, waardoor Apple Music Classical veel fijner in gebruikt wordt. En het goede nieuws: Apple Music Classical is zelfs gratis te gebruiken.

Als je al een abonnement hebt op Apple Music krijg je Apple Music Classical er namelijk gratis bij, je gaat dan niet meer betalen. Een abonnement op Apple Music krijg je al voor 10,99 euro per maand. Als gezin kan je een combi-abonnement aanschaffen (15,99 euro) en als student betaal je slechts 5,99 euro!

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!