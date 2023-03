Apple Music-bug op iPhone deelt jouw afspeellijst met anderen

Door een bug in Apple Music op je iPhone worden jouw afspeellijsten met willekeurige mensen gedeeld. Lees hier hoe je het datalek oplost.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Music veroorzaakt problemen op iPhone

Apple Music heeft naar het schijnt te maken met een datalek. Door het datalek worden afspeellijsten bij de verkeerde gebruiker getoond. Zo is het goed mogelijk dat jij de afspeellijsten van andere gebruikers in jouw bibliotheek ziet staan. Andersom is het natuurlijk ook mogelijk: jouw afspeellijst staat door de bug in Apple Music in de bibliotheek van iemand anders.

Lees ook: Apple Music Sing is beschikbaar – dit zijn de allerleukste playlists

Het probleem is helaas groter dan enkel het zien van elkaars afspeellijst, de playlists kunnen ook worden bewerkt. Dit heeft als gevolg dat jouw afspeellijst opeens wordt bewerkt, zonder dat je dat wilt. Zo kunnen er nummers worden verwijderd of juist worden toegevoegd aan je playlist. In sommige gevallen wordt het nieuwe nummer dan ook toegevoegd aan je bibliotheek.

Nog erger is ook mogelijk: een andere gebruiker kan nu ook je afspeellijst verwijderen. Zoals het er nu naar uitziet is je afspeellijst dan ook écht weg. Hoe voorkom je dit?

Apple Music opnieuw verbinden met iCloud

Zie jij opeens nieuwe nummers in je afspeellijst staan, of wordt jouw playlist opeens gewijzigd? Dan ben je waarschijnlijk getroffen door het datalek in Apple Music. Goed om te weten: de bug komt voor zover nu duidelijk is alleen voor op de iPhone. Op je Mac en iPad werkt Apple Music wél naar behoren.

Lees ook: Apple Music Classical is 28 maart beschikbaar (ook in Nederland)

Apple heeft de bug in Apple Music op je iPhone nog niet officieel erkend en is dus ook nog niet met een oplossing gekomen. Een aantal gebruikers van Apple Music is daarom zelf naar een oplossing op zoek gegaan. Zij ontdekten dat de bug in Apple Music in sommige gevallen verholpen kan worden door Apple Music opnieuw te verbinden aan je iCloud-account. Dit doe je als volgt:

Open ‘Instellingen’; Ga naar je Apple ID; Tik op ‘iCloud’; Kies onder ‘Apps die iCloud gebruiken’ voor ‘Toon alles’; Ga naar ‘Muziek’; Zet de schakelaar achter ‘Muziek’ een keer uit en weer aan.

Het is niet helemaal duidelijk of de Apple Music-bug volledig wordt verholpen door opnieuw te verbinden met iCloud, maar het is het proberen waard. Het is natuurlijk zonde als je door de bug een afspeellijst kwijtraakt waar je jaren aan hebt gewerkt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo sluit je voordelig een Apple Music-abonnement af

Heb jij nog geen Apple Music-abonnement? Of wil je een goedkoper abonnement afsluiten dan je nu hebt? Check dan onderstaande truc om maandelijks twee euro te besparen op een abonnement op Apple Music.

Lees ook: Apple Music goedkoper: bespaar 2 euro per maand

Als individuele gebruiker betaal je nu 10,99 euro per maand voor Apple Music. Als student betaal je 5,99 euro per maand en als gezin (tot zes gebruikers) 16,99 euro per maand. Bij alle abonnementen krijg je gratis Apple’s nieuwe klassieke muziekdienst erbij vanaf 28 maart. Heb je nog geen Apple Music-abonnement gehad? Dan krijg je hier een gratis proefabonnement voor een maand!

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!