Apple Museum in Utrecht opent exact 50 jaar na de oprichting van Apple

Lijkt het je leuk om vijftig jaar Apple-geschiedenis te bekijken? Dat is precies wat je vanaf nu in Utrecht kunt doen in het Apple Museum.

Apple Museum in Utrecht is geopend

Het Apple Museum opende de deuren voor het eerst op 1 april 2026, exact een halve eeuw nadat Steve Jobs en Steve Wozniak hun eerste computer bouwden. Sinds 2 april is het museum ook echt toegankelijk voor bezoekers. De redactie van iPhoned heeft alvast een kijkje mogen nemen in het Apple Museum in Utrecht.

In het museum maak je een reis door de complete geschiedenis van Apple. Van de eerste experimenten in een garage tot de allernieuwste iPhones: alles komt voorbij.

De collectie is indrukwekkend en laat vrijwel alle belangrijke producten van Apple zien. Denk aan vroege computers zoals de Apple I en Apple II, maar ook latere iconen zoals de iPod, iMac en iPhone. Een van de blikvangers is een nagebouwde versie van de beroemde garage waar Apple ooit begon. Ook zijn er themaruimtes waarin je ziet hoe het bedrijf zich door de jaren heen heeft ontwikkeld en zichzelf telkens opnieuw wist uit te vinden.

Het grootste Apple-museum van Europa

Met een oppervlakte van zo’n 2000 vierkante meter en een enorme collectie behoort het museum zonder meer tot de grootste Apple-musea van Europa. Het museum is gevestigd in winkelcentrum The Wall in Utrecht en is opgezet door ondernemer en Apple-verzamelaar Ed Bindels, die jarenlang aan de collectie heeft gewerkt.

Het museum draait niet alleen om kijken, maar ook om beleven. Zo kun je op sommige plekken zelf apparaten uitproberen en ervaren hoe vernieuwend ze destijds waren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de mensen achter Apple en de impact die het bedrijf heeft gehad op technologie en ons dagelijks leven.

Je hoeft geen doorgewinterde Apple-gebruiker te zijn om dit museum interessant te vinden. Het laat namelijk goed zien hoe technologie zich de afgelopen vijftig jaar heeft ontwikkeld en welke rol Apple daarin speelde. Of je nu komt voor de nostalgie of dat je gewoon nieuwsgierig bent naar de tech-geschiedenis: dit museum is absoluut een bezoek waard!

