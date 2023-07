Apple werkt aan monitor met smart-home-functie

Apple komt met een nieuw scherm met een heel speciale functie. Deze Apple-monitor heeft namelijk een toffe smart-home-functie.

Apple monitor met smart-home-functie

Mark Gurman zegt in zijn meest recente nieuwsbrief dat Apple op dit moment aan een nieuwe monitor werkt. En dit scherm gaat wel een hele speciale functie krijgen. De monitor krijgt namelijk een soort van smart-home-functie.

Maar hoe gebruik je de smart-home-functies dan van deze monitor? Volgens de Apple-kenner krijg je ze te zien wanneer je het scherm niet gebruikt. Zo kun je de monitor in een soort standby-modus gebruiken en bijvoorbeeld de tijd en de temperatuur aflezen. Deze Apple monitor met smart-home-functies lijkt daarmee een opvolger te worden van de Apple Studio Display of de Pro Display XDR.

De iPhone als smart-home-hub

Waarschijnlijk hebben we stiekem al een voorproefje gekregen van deze techniek die in het scherm komt. Want in iOS 17 krijgt je iPhone ook al een soort smart-home-functie. Dit is de nieuwe stand-by modus, waarmee je onder andere de klok, kalender en widgets kunt laten zien als je de iPhone hebt vergrendeld.

Stand-by is vooral handig wanneer je de iPhone als wekker op je nachtkastje of als agenda op je bureau zet. Om de Stand-by modus in te schakelen moet je iPhone wel aan de oplader aangesloten zijn.

iOS 17 installeren: zo krijg je de smart-home-functie op iPhone nu al

Wil je de nieuwe Stand-by-functie nu al uitproberen op je eigen iPhone? Dat kan! Dan moet je wel even de bètaversie van iOS 17 installeren. Hieronder lees je stap-voor-stap dat moet.

