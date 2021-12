‘Apple maakt werk van betaalbare monitor voor MacBook’

Een nieuwe, betaalbare Apple-monitor lijkt in aantocht. Volgens geruchten heeft Apple plannen voor een goedkopere variant van het Apple Pro Display XDR.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple-monitor: goedkoper scherm in aantocht?

Dit laat de zeer goed ingevoerde Apple-insider Mark Gurman van Bloomberg weten. Momenteel heeft de tech-gigant uit Cupertino één Apple-monitor in zijn Store staan: het Pro Display XDR. Dat is geen extern beeldscherm voor de gemiddelde consument, want de monitor kost ruim vijfduizend euro.

Jaren terug verkocht Apple ook het Thunderbolt Display, waaraan een wat toegankelijker prijskaartje hing: duizend euro. De monitor had een 27-inch display en werd van juli 2021 tot juni 2016 door Apple verkocht.

Alles wijst erop dat het bedrijf weer zo’n monitor ontwikkelt. ‘Ik ben ervan overtuigd dat Apple een nieuwe externe monitor voor zijn nieuwste Macs zal lanceren’, schrijft Gurman in zijn wekelijkse nieuwsbrief. De Apple-insider verwacht dat zoiets een ‘hot-seller’ is voor wie zoekt naar een monitor voor de MacBook Pro, maar een Pro Display XDR te duur vindt.

Een concept van het nieuwe scherm van Apple.

Gurman verwacht dat het beeldscherm veel lijkt op het Pro Display XDR, maar dan met een toegankelijker prijs. ‘Op dit moment zijn de kosten voor het bouwen van die monitor waarschijnlijk gedaald, en met een paar aanpassingen en misschien een kleine vermindering van de helderheid, kan Apple een monitor van vergelijkbare kwaliteit bouwen, voor misschien ongeveer de helft van de prijs.’

Twee monitoren

Eerder voorspelde Apple-leaker Dylandkt dat Apple plannen heeft voor twee monitoren. De een is goedkoper en heeft een 24-inch scherm, de ander is geavanceerder en uitgerust met een 27-inch display.

De monitor van 24 inch zou gebaseerd zijn op de huidige 24-inch iMac. Die heeft een ‘normaal’ lcd-scherm zonder mini-led. Het grotere scherm van 27-inch zou wel zijn uitgerust met mini-led en bezit ProMotion-technologie. We verwachten dat dit de monitor is waar Gurman het over heeft.

Wanneer de nieuwe Apple-monitor uitkomt, is nog onbekend. Ook naar de prijzen is het gissen, al verwachten we dat het 24-inch scherm net als het Thunderbolt Display zo’n duizend euro kost. De 27-inch monitor zit daar ver boven; Gurman rekent op een prijs van zo’n 2500 euro.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste Apple-geruchten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: