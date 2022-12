Apple werkt aan nieuwe monitors – en ze hebben iets speciaals

Apple werkt naar verluidt aan een reeks nieuwe monitors die speciale hardware hebben. iPhoned vertelt je meer over deze nieuwe monitors.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple werkt aan meerdere nieuwe monitors

Eerder dit jaar bracht Apple met de Apple Studio Display nog een nieuwe monitor uit. Het bedrijf lijkt hiermee de smaak te pakken te hebben, want Apple werkt naar verluidt aan een reeks nieuwe monitors voor de Mac én iPad. Daarom is het de verwachting dat er volgend jaar eindelijk een opvolger van de Pro Display XDR komt.

Op dit moment alleen Apple Studio Display en Pro Display XDR

Eerder dit jaar heeft Apple een nieuwe monitor aangekondigd: de Studio Display. Afgelopen jaren had Apple alleen de 32-inch Pro Display XDR in het assortiment, een geavanceerd mini-led-scherm met een prijskaartje van maar liefst 5499 euro. Met de Studio Display kwam er dit jaar dus het kleinere en goedkopere broertje bij.

Deze monitor heeft een schermdiagonaal van 27-inch, een 5K-resolutie en een hoge helderheid van 600 nits – maar géén mini-led. Qua aansluitingen heb je aan de achterkant een poort voor de voeding, en vier usb-c-poorten (waarvan één Thunderbolt 4) waar je de Mac Studio of MacBook op aan kunt sluiten.

Pro Display XDR krijgt een opvolger

Het assortiment aan Apple-monitors wordt komend jaar dus waarschijnlijk uitgebreid. De nieuwe Pro Display XDR krijgt een 7K-resolutie en een 32- of 36-inch scherm. Dit nieuwe Pro Display zou uitgebracht kunnen worden met de nieuwe Mac Pro, maar volgens de nieuwste geruchten wacht Apple tot na het lanceren van de Mac Pro. De computer is namelijk al verder in ontwikkeling dan de monitor.

Omdat er gesproken wordt van een reeks nieuwe monitors, is het goed mogelijk dat er ook een goedkopere monitor door Apple uitgebracht wordt. De monitors zijn tot nu toe aan de prijzige kant, waar met een goedkoper instapmodel komend jaar verandering in gebracht kan worden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alle nieuwe Apple-monitors voorzien van Apple Silicon

Apple is van plan om alle nieuwe monitors te voorzien van Apple Silicon, Apples eigen chip. Hierdoor moet de productie van de chip waar de Apple-monitor op draait een stuk betrouwbaarder worden. Doordat Apple de chip volledig zelf produceert sluit deze perfect aan op de software van Apple en is die goed beveiligd.

Het is goed nieuws dat de nieuwe monitors gaan draaien op Apple Silicon, want dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat ze speciale functies krijgen. Denk aan een ingebouwde webcam die dankzij de beeldprocessor van de Apple-chip bijzonder scherpe opnames maakt en speciale effecten zoals Middelpunt (Center Stage) kan toepassen.

Lees meer: Apple Silicon FAQ: Alles over Apples eigen Mac-chip

Wanneer kunnen we de nieuwe monitors verwachten?

Er is nog weinig bekend over de periode waarin we de nieuwe monitors met Apple Silicon kunnen verwachten. Het is de verwachting dat de nieuwe monitors na de introductie van de nieuwe Mac Pro worden aangekondigd, welke mogelijk in juni volgend jaar wordt geïntroduceerd. De nieuwe monitors volgen dan waarschijnlijk pas in oktober. Het blijft dus nog even wachten op de nieuwe Apple-monitors met Apple Silicon.

Wil jij altijd op de hoogte blijven van het Apple-event en het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.