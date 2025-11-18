iPhone 17 nu tot €385 voordeel tijdens Black Friday!

Apple maakt het mogelijk om Siri te vervangen (maar niet voor jou)

18 november 2025
Apple maakt het mogelijk om Siri te vervangen (maar niet voor jou)

Apple werkt momenteel aan een optie waarmee je de standaard spraakassistent Siri kunt vervangen – toch hoef je die niet snel te verwachten.

Apple maakt het mogelijk om Siri te vervangen

In iOS 26.2 bèta 3 legt Apple de basis voor een optie waarmee iPhone-gebruikers een andere standaard spraakassistent kunnen kiezen. Op dit moment kun je door de zijknop in te drukken alleen Siri activeren, maar er zijn meerdere verwijzingen dat dit wordt uitgebreid.

De verwijzingen in iOS 26.2 bèta 3 suggereren dat iPhone-gebruikers de mogelijkheid krijgen om door het indrukken van de zijknop een andere app dan Siri te activeren. Zo zou je Siri kunnen vervangen door Gemini of Alexa. Tegelijkertijd heeft Apple bevestigd dat dit beperkt zal blijven tot iPhone-gebruikers in Japan.

Mobile Software Competition Act en DMA

In augustus hebben de Japanse regelgevende instanties de Mobile Software Competition Act (MSCA) aangenomen. Deze verplicht Apple om apps van derden toegang te geven tot kernfuncties van het besturingssysteem, waaronder spraakassistenten. Apple mag dus geen voorkeur geven aan eigen diensten en moet dus de mogelijkheid geven om Siri te vervangen. De nieuwe richtlijnen van Japan treden in december 2025 in werking, dus het is logisch dat de functionaliteit nu wordt toegevoegd.

siri vervangen

Eerder dit jaar meldde Bloomberg dat Apple gebruikers in de EU de mogelijkheid zou bieden om een andere standaard spraakassistent dan Siri in te stellen. Er staan inderdaad richtlijnen in de Digital Markets Act die Apple zouden kunnen verplichten om deze wijziging in de EU door te voeren. De DMA stelt dat gatekeepers zoals Apple app-ontwikkelaars toegang moeten bieden tot dezelfde hardware- en softwarefuncties die beschikbaar zijn voor het besturingssysteem of de virtuele assistent. Ook moeten gebruikers gemakkelijk de standaardinstellingen kunnen wijzigen.

Als Apple inderdaad plannen heeft om optie om Siri te vervangen naar de EU te brengen, is het niet duidelijk wanneer dat zou kunnen gebeuren. Vooralsnog beperkt Apple de functie tot gebruikers met een Japans Apple-account in Japan. Wanneer er verdere ontwikkelingen zijn, lees je dat uiteraard direct op iPhoned. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Bron afbeelding: DMA
