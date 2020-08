Apple heeft Mobeewave overgenomen, een start-up die technologie maakt waarmee je kunt betalen door een creditcard op een smartphone te leggen. Men schijnt 100 miljoen dollar voor de ‘pin-app’ te hebben betaald.

Apple neemt Mobeewave over

Dat ontdekte Bloomberg News. De overname is inmiddels bevestigd door Apple zelf. Zoals gebruikelijk houdt het bedrijf uit Cupertino de lippen stijf op elkaar wat betreft het hoe en waarom. We weten dus niet wat Apple met Mobeewave van plan is.

Het bedrijf maakt technologie waarmee telefoons onderling bedragen kunnen overschrijven door ze tegen elkaar aan te houden. Betalen is ook mogelijk door je creditcard op de achterkant van een smartphone te houden. Mobeewave gebruikt hiervoor nfc-technologie. Sinds de iPhone 6 beschikken alle Apple-telefoons over zo’n chip.

Mobeewave maakt daarnaast ook een app. Het bedrijf richt zich met name op (kleine) winkels en particuliere verkopers, omdat je dankzij hun technologie geen los pinapparaat nodig hebt om zaken te doen. Het is nog onduidelijk of de app van Mobeewave blijft bestaan.

Waarvoor Apple Mobeewave misschien nodig heeft

Wat Apple met de technologie gaat doen is onbekend. Mogelijk gebruikt de iPhone-maker de diensten van Mobeewave om de techniek van Apple Pay uit te breiden, haar eigen betaaldienst.

Ook zou het kunnen dat Apple Mobeewave gaat inzetten voor Apple Card. Deze betaalkaart is niet in Nederland verkrijgbaar, maar zou volgens geruchten wel spoedig in Europa uitkomen. Apple Card is naast een creditcard voor het doen van aankopen ook een ‘huishoudboekje’. De app laat zien waar je afgelopen periode geld aan hebt uitgegeven.

Apple en overnames

Apple neemt regelmatig kleinere bedrijven over. Recente voorbeelden zijn Dark Sky, een weer-app, en Voysis, een bedrijf dat sleutelt aan de techniek van digitale spraakassistenten zoals Siri. Tijdens de Congres-hoorzitting van afgelopen week gaf topman Tim Cook aan dat Apple overnames nooit doet om concurrentie uit te schakelen. In plaats daarvan is men geïnteresseerd in het personeel en hun ontwikkelde producten, aldus Cook.