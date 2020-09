Waarom Apple overstapt op mini-led: 4 voordelen op een rij

Van de iPad Pro tot de MacBook: Apple zou de overstap gaan maken naar mini-led-schermen. Wat zijn de voordelen van dit schermtype, en wat betekent het voor de oled-displays die het bedrijf nu gebruikt?

De voordelen voor Apple van mini-led

Al het hele jaar komen er meerdere geruchten voorbij over Apples overstap naar mini-led. Begin dit jaar werd gezegd dat de nieuwe iPad Pro en MacBooks voor het einde van 2020 allemaal zouden zijn uitgerust met dit nieuwe scherm. Inmiddels heeft Apple heel wat nieuwe producten onthuld, maar blijft de overstap naar mini-led nog uit.

Toch zou de overstap naar mini-led niet ver weg zijn. Geruchten wijzen erop dat Apple van plan is om begin volgend jaar de complete overstap te maken naar het mini-led scherm. En dat is maar goed ook, want mini-led is een belangrijke verbetering. Terwijl de iPhone en Apple Watch een oled-scherm hebben, moeten zelfs de nieuwe iPad Air 2020 en instap-iPad 2020 het nog steeds met een traditioneel lcd-display doen.

Dat Apple voor mini-led in plaats van oled kiest, is geen toeval. Hoewel mini-led niet per se beter is dan oled, heeft de schermtechniek namelijk meerdere voordelen ten opzichte van beide alternatieven. We zetten ze hier voor je op een rijtje.

1. Mini-led heeft een hoog contrast

Zoals de naam al doet vermoeden, is mini-led een kleine versie van het traditionele led-scherm. Als een scherm uit honderd ledlampjes bestaat, zullen er duizenden mini-ledlampjes nodig zijn om hetzelfde formaat te vullen.

Dat heeft als groot voordeel dat het contrast een stuk hoger kan worden gemaakt. Daardoor wordt de beeldkwaliteit ook hoger, omdat er simpelweg meer afzonderlijke lampjes beschikbaar zijn om het beeld mee samen te stellen. Dat komt ook de kleurweergave ten goede.

2. Mini led vs oled: wat is er beter?

Oled staat bekend om zijn diepe zwarttinten en uitstekende kleurweergave. Dat komt omdat oled individuele pixels kan uitschakelen, wat voor diepere zwarttinten zorgt. Mini-led kan dat niet, maar zou door het hoge contrast wel in de buurt komen op het gebied van kleurweergave en zwarttinten. Dat maakt mini-led dus niet meteen beter dan oled, al zijn het vooral de andere voordelen die we in dit artikel bespreken die voor Apple zwaarder wegen.

3. Extra dun

In vergelijking met lcd en oled kunnen mini-led-schermen extra dun worden gemaakt. Een belangrijk voordeel voor Apple, die zijn apparaten het liefst zo dun en licht mogelijk maakt. Dat maakt het in theorie zelfs interessant voor toekomstige iPhones om de overstap naar dit schermtype te maken. Apple zou immers werken aan een vingerafdrukscanner die onder het display wordt geplaatst.

Om dat mogelijk te maken is een extra dun scherm nodig, wat de reden zou zijn dat Apple vorig jaar 3D Touch schrapte. De extra schermlaag die voor dit drukgevoelige scherm nodig was zou een dergelijke vingerafdrukscanner onmogelijk maken.

4. Langere levensduur en goedkoper te produceren dan oled

Een gevaar van oled is dat het scherm gevoelig is voor inbranden. Dat is bij mini-led-schermen niet het geval en daar komt bij dat de displays gemiddeld een langere levensduur hebben dan oled. Goed nieuws, aangezien vooral iPads en MacBooks langer meegaan dan de gemiddelde iPhone.

Een bijkomend voordeel voor Apple is dat de schermen gemakkelijker te produceren zijn, voor lagere kosten. Apple liep met de eerste oled-iPhone (de iPhone X) tegen heel wat productieproblemen aan, waardoor de voorraad van het toestel maandenlang beperkt was. Een dergelijke situatie zal zich met iPads en MacBooks met mini-led schermen waarschijnlijk niet voordoen.

‘Mini-led uitgesteld naar 2021’

Wanneer Apple-producten worden uitgerust met een mini-led scherm, blijft dus nog onduidelijk. Eerst werd gezegd dat de iPad Pro 2020 een mini-led scherm kreeg. Dat bleek niet het geval nadat de overstap van Apple naar mini-led werd vertraagd. Nu lijkt het erop dat zijn opvolger wordt uitgerust met mini-led. Ook de MacBook Pro en iMac Pro van volgend jaar kunnen een mini-led scherm verwachten.

