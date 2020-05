De levering van Apples eerste producten met een mini-led-scherm is mogelijk vertraagd tot 2021. Ondertussen staat een nieuwe Apple TV volgens een ander gerucht klaar om uitgebracht te worden.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Apple-producten met mini-led vertraagd tot 2021’

Alle Apple-producten met mini-led-schermen die voor dit jaar op de planning stonden, zijn mogelijk vertraagd tot 2021. Verwachte producten met de nieuwe schermtechnologie zijn een onder meer een 12,9 inch-iPad Pro en 16 inch-MacBook Pro. Deze zouden volgens eerdere geruchten aan het einde van dit jaar verschijnen.

Het gerucht werd naar buiten gebracht door MacRumors op basis van informatie van de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo. Hij zegt dat de mini-led-technologie vanaf het derde kwartaal van dit jaar in massaproductie gaat. Volgens Kuo is de kans hierdoor erg klein dat Apple dit jaar al een product uitbrengt met een dergelijk scherm.

‘Apple TV 4K-opvolger staat klaar’

Een gerucht van Jon Prosser komt met beter nieuws over een ander product, namelijk de komende Apple TV. Volgens de bekende lekker staat de opvolger van Apple’s 4K-settopbox klaar om uitgebracht te worden. Prosser heeft in de afgelopen tijd een aardige reputatie opgebouwd. Hij voorspelde onder meer het moment waarop de iPhone SE 2020 werd aangekondigd.

Volgens Prosser draait het apparaat op een krachtige A12X-processor. Deze chipset kennen we van de vorige generatie iPad Pro. Daarnaast krijgt het apparaat mogelijk extra opslagruimte, met een keuze tussen 64GB en 128GB. De huidige Apple TV 4K beschikt over een oudere A10X-processor in combinatie met maximaal 64GB aan opslag.

Wil je meer weten over Apple TV 4K? Lees dan even onze review, waarin we uitgebreid ingaan op het apparaat. We schreven recent ook over de verschillen tussen Apple TV en Chromecast.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief of download de gratis iPhoned-app om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Volg het laatste nieuws over Apple