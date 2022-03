Kuo: ‘Geen nieuwe Apple-producten met mini-led-scherm meer in 2022’

Hoop jij op nieuwe Apple-apparaten met een mini-led-scherm in de nabije toekomst? Waarschijnlijk moet je nog een jaartje wachten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple-apparaten met mini-led-scherm laten langer op zich wachten

Apple is niet van plan om dit jaar nog een 11 inch-iPad Pro met een mini-led-scherm op de markt te brengen. Dat zegt bekende en betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo. De iPad Pro is echter niet het enige apparaat dat hij noemt; volgens Kuo krijgt geen enkel nieuw Apple-apparaat in 2022 nog een mini-led-scherm. Dit komt door ‘financiële zorgen’, aldus de analist.

Mini-led-schermen bieden een hoger contrast, mooiere kleuren en diepere zwartwaarden dan een lcd-scherm. Qua eigenschappen komen mini-led-schermen in de buurt van oled-panelen, die Apple voor zijn iPhones gebruikt. In vergelijking met lcd-technologie ziet mini-led er een stuk beter uit. Het is dan ook jammer dat we het dit jaar niet in meer Apple-devices gaan zien.

Ross Young, een andere bekende naam in Apple-land, is het grotendeels eens met de stelling van Kuo. Volgens hem werkt Apple echter wél aan een 27 inch-Mac-scherm met mini-led-technologie voor 2022. Wellicht gaat het hier om een geüpdatete versie van het Pro Display XDR.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Welke Apple-producten gaan we dit jaar nog zien?

Apple kondigde onlangs zijn nieuwe iPhone SE, iPad Air, Mac Studio en Studio Display aan. De fabrikant is echter nog lang niet uitgespeeld voor 2022. Volgens de geruchten komt er binnenkort nog een MacBook Air met een nieuw design aan. De laptop zou in verschillende kleuren op de markt komen en witte schermranden krijgen. Onder de motorkap vinden we waarschijnlijk een gloednieuwe M2-chip.

Lees ook: ‘Nieuwe renders MacBook Air 2022 tonen witte notch en dunne bezels’

We horen daarnaast al een tijdje geruchten over een geüpdatete instap-versie van de MacBook Pro en een opgefriste iMac. In september krijgen we uiteraard weer nieuwe iPhones. Deze heten naar verluidt de iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. We zijn er vrij zeker van dat Apple op hetzelfde evenement ook de Apple Watch Series 8 aankondigt.

Wil jij geen enkel Apple-nieuwtje missen? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.

Meer over Apple: