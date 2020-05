Volgend jaar komen meerdere Apple-apparaten met een mini-led-scherm uit, aldus een nieuw gerucht. Een nieuwe 12,9 inch-iPad Pro is eerst aan de beurt, waarna de 16 inch-MacBook Pro en een 27 inch-iMac zouden volgen.

‘Apple stapt volgend jaar grotendeels over op mini-led-scherm’

Dat beweert Jeff Pu, een analist van onderzoeksbureau GF Securities. Dit komt overeen met wat Apple-analist Ming-Chi Kuo eerder beweerde. Volgens hem brengt het bedrijf uit Cupertino zes nieuwe producten uit met een mini-led-scherm. De analist heeft beweerde eerder ook dat de massaproductie pas volgend jaar zou starten.

Mini-led-schermen gaan ervoor zorgen dat de producten dunner en lichter worden, terwijl ze ongeveer dezelfde voordelen van een oled-display bieden. Oled is ook te vinden op de nieuwste iPhones, zoals de iPhone 11 en iPhone 11 Pro.

Momenteel hebben de nieuwste Apple-apparaten een oled-scherm. Deze staat bekend om de diepe zwarttinten en goede kleurweergave. Oled kan namelijk afzonderlijke pixels uitschakelen, wat zorgt voor diepere zwarttinten. Mini-led heeft deze mogelijkheid niet, maar door het sterke contrast van deze technologie komt het wel in de buurt van oled.

Naast het feit dat mini-led zorgt voor dunnere producten, zal ook de levensduur langer worden dan die van apparaten met oled-schermen. Bij oled is er namelijk het gevaar dat het scherm inbrandt, wat bij mini-led-schermen niet mogelijk is. Ook zijn mini-led-schermen een stuk makkelijker te produceren. Een betere optie dus, gezien de omliggende voordelen.

Apple lijkt het met de nieuwe producten over een compleet andere boeg te gooien. Verschillende geruchten beweren namelijk ook dat Apple afscheid neemt van de Intel-chips en overstapt naar een zelfgemaakte Apple-chip. Naast een nieuw mini-led scherm zal de chip dan ook ervoor zorgen dat MacBooks nóg beter werken met het Apple-ecosysteem.

Meer over oled en mini-led

Meerdere geruchten van de afgelopen maanden wijzen erop dat Apple aan een mini-led-scherm werkt. Dit is een belangrijke verbetering op meerdere vlakken. In ons artikel over mini-led zetten we de voordelen voor je op een rij. Wil je meer weten over de huidige oled-technologie? We leggen het voor je uit.

