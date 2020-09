Apple richt zich steeds meer op de gezondheid van zijn gebruikers, met onder andere fitness, slaap en je hartslag. Op sommige gebieden, zoals mentale gezondheid, is het bedrijf nog niet aanwezig.

Hoe Apple mentale gezondheid en meer laat liggen

Met de iPhone en Apple Watch geeft Apple steeds meer tools om onze gezondheid in de gaten te houden. Het bedrijf gebruikt de sensoren in deze apparaten tevens om allerlei onderzoeken te starten.

Via de Apple Watch kun je jouw hartslagritme in de gaten houden en zien of er eventueel een afwijking is. Via de Activiteit-ringen worden we gemotiveerd om elke dag genoeg te sporten, je menstruatiecyclus is tegenwoordig bij te houden en met watchOS 7 kun zien of je goed slaapt.

Er zijn echter ook nog gebieden waar Apple niet aanwezig is. Wij zetten deze op een rij, omdat dit de plekken zijn waar het bedrijf in de komende jaren juist mee kan innoveren.

Waar nu al onderzoek naar gebeurt

Apple heeft verschillende onderzoeken lopen naar gezondheid. Die kunnen er in resulteren dat in de toekomst nieuwe gezondheidsfuncties aan de Apple Watch of iPhone worden toegevoegd.

Zo doet het bedrijf meer onderzoek naar de gezondheid van het hart, maar ook het effect van geluid op je oren en naar vrouwengezondheid. Voor deelname aan deze onderzoeken heeft het bedrijf een Research-app gemaakt, die helaas (nog) niet in Nederland te gebruiken is.

Ook heeft Apple ResearchKit in het leven geroepen, een framework voor apps waarmee wetenschappers betrouwbare data kunnen verzamelen voor onderzoek. Hiermee wordt onder andere onderzoek gedaan naar Parkinson, autisme, beroertes, huidkanker, hersenschuddingen en post-partumdepressie.

1. Mentale gezondheid

Een plek waar Apple vooralsnog opvallend afwezig is, is mentale gezondheid. Het bedrijf geeft ons allerlei middelen om ons lichaam in de gaten te houden, maar weinig handvatten om aan de slag te gaan met wat er in ons hoofd gebeurt. Dat terwijl smartphones een grote negatieve invloed kunnen hebben op onze geestelijke gezondheid.

In de App Store zijn talloze apps voor mentale gezondheid te vinden, maar er moet veel meer mogelijk zijn. Net zoals al die sensoren in de Apple Watch en iPhone onze lichamelijke gezondheid bijhouden, moet ons smartphonegebruik toch ook iets over onze mentale gezondheid kunnen zeggen.

Denk bijvoorbeeld aan dat we dagen achter elkaar binnen blijven en bepaalde apps veel te vaak openen. Ook stress kan gemeten worden via je hartslag, bewegingen en ademhaling. Met watchOS 7 maakt Apple een start door je te waarschuwen en helpen als je een paniekaanval hebt.

2. Seksuele gezondheid

Apple houdt zijn producten graag zo familievriendelijk mogelijk, en dat betekent dat seks vooral niet genoemd moet worden. In de Gezondheid-app is de enige link met seks voortplanting, omdat er connecties zijn met cyclus-apps en vruchtbaarheid-apps.

Apple zou veel meer kunnen doen rond seks en met name seksuele gezondheid. Denk daarbij niet alleen aan het bijhouden van seksuele activiteit, maar bijvoorbeeld ook herinneringen om je te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen.

3. Ouderdomsziekten

Hoewel er via HealthKit onderzoek wordt gedaan naar Parkinson, zijn er ook andere ouderdomsziekten waar het bedrijf meer mee kan doen. Denk met name aan dementie. Door het smartphonegebruik zouden eerste tekenen van dementie gesignaleerd kunnen worden. Gebruikers kunnen dan wellicht een waarschuwing krijgen met extra informatie, of een aanmoediging ontvangen om een afspraak met een arts te maken.

4. Diabetes

Een vrij duidelijke sensor die mist op de Apple Watch, is die om de bloedsuikerspiegel te meten voor diabetespatiënten. Er bestaan al smartwatches die de bloedsuikerspiegel controleren zonder bloed, maar via een wisselbare onderkant die door de huid heen je glucose meet. Dat is een grote vooruitgang vergeleken met andere apparaatjes waarmee je moet prikken en meten. Naar je smartwatch kijken kan altijd en overal.

