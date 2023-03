Wordt Apple VR-headset een flop? Medewerkers vrezen van wel

Apple lanceert dit jaar een compleet nieuw product: een VR-headset, die vermoedelijk de Apple Reality heet. Maar in tegenstelling tot bij eerdere producten scharen Apple-medewerkers zich niet massaal achter het product, zo meldt The New York Times.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sceptisch over VR-headset

Aanvankelijk enthousiasme over de VR-headset is inmiddels scepsis geworden, zo melden acht (voormalig) Apple-medewerkers die met The New York Times spraken. De medewerkers zijn er niet van overtuigd dat het product klanten zal aanspreken.

De werknemers maken zich zorgen over de prijs, het nut en de onbewezen markt. Het apparaat – dat Apple naar verluidt in juni presenteert – kost naar verluidt zo’n 3000 dollar. Sceptici zien de VR-headset als een oplossing op zoek naar een probleem, in tegenstelling tot producten zoals de iPhone en iPod.

Lees ook: Vermeende foto’s van Apple Reality gelekt – zo ziet de VR-bril eruit

Vanwege de grote twijfels over het potentieel van het product, hebben sommige Apple-medewerkers het ontwikkelteam van de VR-headset verlaten. Anderen zijn ontslagen wegens gebrek aan vooruitgang met de functionaliteit van het apparaat. Ook enkele leidinggevenden bij Apple plaatsen vraagtekens bij het potentieel van de headset.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Functies

Wat uit eerdere berichten al duidelijk werd, is dat Apple zich met de VR-headset niet richt op de massa. Het apparaat zal aantrekkelijker zijn voor bedrijven dan het grote publiek. Volgens The New York Times zal Apple de headset vooral pitchen als een hulpmiddel voor augmented reality-videoconferenties en vergaderingen.

Ook gelooft Apple dat de headset wordt gebruikt als een creatief hulpmiddel, zoals het bewerken van foto’s en video’s in een 3D-ruimte. Bovendien dient de Apple Reality als een persoonlijke tv-bioscoop. Hiervoor werkt Apple samen met Hollywood-producenten, waaronder Jon Favreau, om content voor de headset te maken.

De Amerikaanse krant bevestigt verder eerder geruchten over de mixed reality-headset. Hij heeft een frame van carbon, naar buiten gerichte camera’s, twee 4K-schermen, glazen op sterkte voor brildragers en een externe batterij in een heupband.

De verwachting is dat Apple de headset in juni lanceert, maar ook daar zijn medewerkers sceptisch over. Zij speculeren dat Apple de lancering opnieuw zou kunnen uitstellen. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!