Apple doorbreekt de grens: tikt meer dan 3 biljoen dollar marktwaarde aan

Apple tikte als eerste beursbedrijf de drie biljoen dollar marktwaarde aan op Wall Street, maar kort daarna daalde de waarde weer. Dit heeft Apple onder andere te danken aan het succes van de iPhone.

Apple marktwaarde: meer dan 3 biljoen dollar

Heel even tikte Apple als eerste beursbedrijf de magische grens van 3 biljoen dollar (zo’n 2,6 biljoen euro) aan, maar al snel ging de waarde alweer wat omlaag. Toch is het indrukwekkend om te zien dat het bedrijf deze waarde aantikte.

Apple heeft dit vooral te danken aan de iPhone, die jaarlijks nog steeds ontzettend goed verkoopt. Ook de Mac-divisie en de verschillende services die Apple aanbiedt doen het zeer goed.

In 2018 ging Apple al door de grens van 1 biljoen dollar en in 2020 was het bedrijf al meer dan 2 biljoen dollar waard. Nu in het begin van 2022 is ook de grens van 3 biljoen dollar bereikt.

Apple meest waardevolle bedrijf ter wereld

Apple is overigens niet het enige bedrijf dat de 1 biljoen heeft aangetikt. Ook Amazon, Alphabet (het moederbedrijf van Google), Microsoft en Tesla zitten al voorbij de 1 biljoen marktwaarde. Apple probeert al langer de kroon van het meest waardevolle bedrijf vast te houden. Maar de concurrentie zit niet stil en in oktober 2021 nam Microsoft (tijdelijk) de kroon over.

Het meest waardevolle bedrijf in Europa is ASML, een producent van hoogwaardige chipmachines. Maar met zijn beurswaarde van (op dit moment) 300 miljard dollar is het in vergelijking met Apple nog steeds een kleinere speler.

Apple in 2022: de verwachtingen

Met de geruchten over de nieuwe iPhone 14 en meer lijkt er nog geen eind in zicht te zijn voor de groei van Apple en zal de marktwaarde alleen maar verder stijgen. Wij denken dat 2022 een bomvol Apple-jaar gaat worden, want er komen ook drie nieuwe Apple Watches aan en maar liefst vijf nieuwe Macs.

Wil je meer weten? Dat lees je in het artikel: Apple in 2022: zoveel nieuwe producten komen er (waarschijnlijk) aan. Check ook onze video met verwachtingen. Dan ben je meteen helemaal up-to-date!

