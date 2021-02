Ondanks een dalend aantal verkochte smartphones heeft Apple Samsung voor het eerst in vier jaar van de troon gestoten.

Apple marktleider smartphones in 2020

De populariteit van de iPhone 12 spreekt voor zich in het nieuwe onderzoek van Gartner. Zij stellen dat Apple in het vierde kwartaal van 2020 bijna vijftien procent meer smartphones verkocht dan vorig jaar. Marktleider Samsung groeide met bijna twaalf procent, waardoor Apple zich nu voor het eerst in vier jaar weer de marktleider van de smartphonemarkt mag noemen.

Kijken we naar heel 2020, dan zou Apple voor het onderzoek een groei van 3,3 procent hebben gerealiseerd. Daar wordt het verschil met Samsung duidelijker: Samsung zag een daling van 14,6 procent in een jaar tijd. De groei van Apple is bovendien opvallend, omdat de totale smartphonemarkt vorig jaar kromp met 12,5 procent. Enkel Xiaomi en Apple zagen een groei in verkopen.

Volgens Gartner zou de toevoeging van 5G aan de iPhone 12 de belangrijkste reden voor het succes zijn. Daarnaast zou de consument op zoek zijn naar ‘pro-functies’ voor de camera, zoals meerdere lenzen en de Nachtmodusfunctie van de iPhone.

iPhone 12 zorgt voor verkoopsucces

Het aantal verkochte iPhones zou zelfs nog hoger kunnen zijn, maar Apple kon eind 2020 door productieproblemen niet voldoen aan de vraag. Dit is te wijten aan de pandemie, maar ook aan het feit dat steeds meer producten chips nodig hebben. Van smartphones tot tablets en auto’s.

