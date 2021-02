Vergelijking: Apple Maps vs Google Maps voor CarPlay

Op CarPlay kun je verschillende kaartendiensten gebruiken. De grootste zijn Apple Maps en Google Maps, maar welke is het beste? Tijd voor een vergelijking.

Apple CarPlay: Apple Maps versus Google Maps

Gebruik je Apple CarPlay, dan kun je verschillende navigatie-apps opstarten, maar de grootste kaartendiensten blijven toch Apple Maps (Kaarten) en Google Maps. In dit artikel lees je welke van deze twee navigatie-apps het beste is voor CarPlay.

Apple Maps is de standaard-app van Apple. Als je voor het eerst CarPlay gebruikt, staat die app ook in het eerste rijtje met applicaties om te proberen. Heb je Google Maps geïnstalleerd op je telefoon, dan staat de app ook vanzelf in het rijtje met apps.

De twee diensten hebben veel met elkaar gemeen. In principe kun je beide applicaties uitstekend gebruiken om je weg te vinden. Beide ondersteunen de splitscreenfunctie van CarPlay, zodat ze de helft van het beeld innemen. Beide bieden tevens het handige lane assist. Hiermee weet je aan de hand van pijltjes in welke rijbaan je moet zijn voor je afslag.

Voordelen van Google Maps

Google Maps heeft een aantal voordelen vergeleken met Apple Maps. Zo is het mogelijk om offline kaarten te gebruiken, zodat je ook zonder internetverbinding kunt navigeren. Tevens is het met Google Maps makkelijker om een alternatieve route te kiezen. Na het invoeren van je bestemming heb je direct de keuze uit verschillende opties.

Rij je graag wat sneller dan de rest, dan heeft Google Maps een heel groot voordeel. De app waarschuwt je namelijk voor flitsers. Die staan duidelijk aangegeven op de kaart als je rijdt.

Voornamelijk handig aan Google Maps is dat je binnen de app op CarPlay verschillende instellingen kunt aanpassen. Denk aan route-opties, waarbij je snelwegen, tolwegen of veerdiensten vermijdt. Maar ook de kaartkleuren, of er verkeer getoond moet worden en meer is aan te passen.

Voordelen van Apple Maps

Apple Maps is daarentegen weer een app die er mooier uitziet. In deze applicatie worden de instructies ook voorgelezen door Siri, een stem die je al kent.

Een voordeel van Apple Maps is tevens dat deze app direct werkt met nieuwe functies. Neem de splitscreenmodus: toen deze werd geactiveerd bij iOS 13, kon je direct Apple Maps in splitscreen gebruiken. Pas bij iOS 13.4 werd deze modus opengesteld voor navigatie-apps van derde partijen. Daarna duurde het nog maanden tot Google Maps de update kreeg.

Een groot voordeel van Apple Maps vergeleken met Google Maps in het algemeen, is dat Apple je privacy belangrijker vindt. Je data blijft altijd van jezelf. Google Maps heeft ook wel mogelijkheden om je gegevens privé te houden, maar bij Apple is dat standaard en simpelweg beter geregeld.

Conclusie Apple Maps vs Google Maps-vergelijking

Apple Maps en Google Maps zijn beide uitstekende navigatie-apps voor in je CarPlay-auto. Als je Apple Maps als standaard-app gebruikt, doe je jezelf niet tekort. Toch kan het lonen om Google Maps te proberen als je wat meer opties wil.

Natuurlijk hoef je jezelf niet te beperken tot deze twee apps. Er zijn meer apps beschikbaar voor CarPlay, zoals het uit Nederland afkomstige Flitsmeister. Daarnaast werkt onder andere TomTom, Waze en Sygic ook met CarPlay.

