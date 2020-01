Compleet vernieuwd Apple Maps komt ook naar Europa, zo ziet het eruit

Nu de uitrol van het nieuwe Apple Maps in de Verenigde Staten is afgerond, komt de vernieuwde versie van de kaartendienst nu naar Europa.



Apple brengt Apple Maps update naar Europa

Met een persbericht presenteerde Apple dat heel de VS nu beschikt over deze opgeknapte versie van de Kaarten-app. Deze verbetert onder meer het detail van de kaart en voegt met Look Around een Google Street View-achtige functie toe.

Apple-topman Eddy Cue laat weten dat Europa als volgende aan de beurt komt. Hij verwacht dat de grote update voor het einde van 2020 beschikbaar is, al zegt hij er niet bij of dat voor heel Europa geldt of voor een aantal landen.

Cue benadrukt zonder Google Maps bij naam te noemen dat Apple een stuk zorgvuldiger met je privacy omspringt. Zo heb je voor de Kaarten-app geen account nodig en is alles wat je in de app doet niet gekoppeld aan je Apple ID. Daarnaast wordt je locatie op Apples servers gemaskeerd en na 24 uur weer verwijderd.

Meer detail en extra functies

Op bovenstaande afbeelding is goed te zien hoe de vernieuwde Kaarten-app veel meer details toevoegt aan de app. Zo zijn hoogteverschillen beter zichtbaar, worden gebouwden en huizen weergegeven op de kaart en is er ook meer detail aan parken toegevoegd.

De ‘Look Around’ functie is in Amerika slechts in een handjevol grote steden beschikbaar, dus we rekenen er niet op dat Nederland spoedig aan de beurt zal zijn wat dit betreft.

De grote vraag is natuurlijk of deze verbeteringen genoeg zijn om gebruikers over te laten stappen van Google Maps naar Apple Maps. Zeker in Europa is de kaartendienst van Google erg populair, waardoor veel mensen al jaren een account hebben en talloze locaties in deze app hebben bewaard. Wanneer de Apple Maps update precies naar Europa komt, is nog niet bekend.

