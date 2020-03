‘Apple wil Apple Maps uitbreiden met reistips en meer’

Apple Maps wordt socialer. Uit een vacature blijkt dat Apple de navigatie-app wil uitbreiden met tips en artikelen die je meer informatie geven over locaties.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple wil reistips aan Apple Maps toevoegen

Apple Maps is nu nog erg afhankelijk van externe diensten als Yelp en Wikipedia om bedrijven en plaatsen te beschrijven. Een vacature (die snel offline werd gehaald) ontdekt door The Verge laat zien dat dit in de toekomst kan veranderen. De vacature beschreef een functie voor een ‘Product Manager’ die het Apple Maps-team gaat helpen met een gloednieuwe contentcategorie voor de kaarten-app.

De persoon die deze nieuwe rol vervult gaat een team leiden dat mensen helpt om hun omgeving en andere plaatsen te ontdekken. Dat begint lokaal, maar is ook bedoeld voor artikelen en teksten die je meer vertellen over je volgende vakantiebestemming. Denk hierbij aan uitleg over leuke activiteiten, maar ook informatie over restaurants en winkels.

Daarmee lijkt de navigatie-app dezelfde kant op te gaan als de App Store. Een paar jaar geleden werd de appwinkel van Apple compleet vernieuwd met een voorpagina waar dagelijks artikelen en lijstjes op verschijnen. Deze zetten specifieke apps in het zonnetje die anders bedolven zouden worden onder de overvloed aan nieuwe apps die iedere dag verschijnen.

Goed gekeken naar Google Maps

De toevoeging van deze extra informatie zou Apple Maps weer wat verder uitbouwen als volwaardige kaarten-app. Al sinds het begin loopt de dienst van Apple achter Google Maps aan, een navigatie-app die dit soort functies al lange tijd heeft. Zo werd Google Maps onlangs nog vernieuwd met meer nadruk op de toevoegingen van gebruikers. Dat moet jou als gebruiker sneller laten zien bij welke plekken je wel en niet moet zijn.

Lees ook: Google Maps: met deze 7 tips haal je alles uit de navigatie-app