Apple gaat met Apple Maps-auto’s Nederland en België vastleggen

Apple gaat vanaf deze maand met Apple Maps-auto’s in Nederland en België rondrijden. Zo wil het bedrijf de nieuwe ‘Look Around’-functie ook hier beschikbaar maken.

Apple Maps Look Around naar Nederland en België

De meeste mensen zullen ze al wel eens hebben gezien: de auto’s van Google Maps die door je straat gereden komen. Op die manier heeft Google de Street View-functie mogelijk gemaakt, waarmee je met een druk op de knop je virtuele voeten in iedere plek ter wereld kunt neerzetten.

Apple introduceerde vorig jaar iets soortgelijks met iOS 13. De ‘Look Around’-functie van Apple Maps laat je een punt op de kaart kiezen, waarna je er in 3D rond kunt kijken dankzij een panoramafoto die door een van Apples auto’s is gemaakt. Gezichten en kentekenplaten worden net als in Google Maps onherkenbaar gemaakt.

MacRumors ontdekte op een lijst met locaties waar deze auto’s rijden dat ze vanaf juni ook op Nederlandse en Belgische wegen te vinden zijn. Dit wil overigens niet zeggen dat we vanaf iOS 14 dit najaar ook in Apple Maps een digitale wandeling door Nederland kunnen maken.

Wanneer is Look Around te gebruiken?

De auto’s van Apple rijden in andere Europese landen als Spanje en Portugal al een paar jaar rond, terwijl Look Around nog steeds beperkt is tot een aantal grote Amerikaanse steden.

Toch raden we aan om even te zwaaien als je een dergelijke auto denkt te zien. Je weet nooit of je jezelf een paar jaar later haast onherkenbaar terugziet in Apple Maps.