Apple kondigde tijdens WWDC 2020 aan dat Apple Kaarten in iOS 14 een welverdiende update krijgt. Maar wat gaat er precies veranderen? We zetten het op een rij.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Kaarten verbeteringen in iOS 14

Dit najaar krijgt Apple Kaarten een grote update. De navigatie-app van Apple wordt op allerlei vlakken verbeterd. Zo komen er betere fietsroutes, zijn er speciale routes voor elektrische auto’s en meer. Dit zijn de 5 belangrijkste verbeteringen.

1. Fietsen

In iOS 14 is het mogelijk om speciale fietsroutes te vinden. Apple Kaarten stuurt je dan langs fietspaden en andere wegen waar je goed kunt fietsen. Voordat je vertrekt kun je controleren hoe druk het is op de weg, en pas je de route aan zodat je onderweg geen hele stijle wegen of trappen tegenkomt.

Als je AirPods of een ander audio-apparaat hebt gekoppeld begeleidt een stem je tijdens het navigeren. Heb je een Apple Watch? Dan hoef je maar één blik te werpen naar je slimme horloge om te weten welke kant je op moet.

2. Gidsen

Op zoek naar een leuke plek om te iets te eten of te drinken? Met de nieuwe Gidsen-functie in Apple Kaarten krijg je straks een lijst te zien met de leukste plekken in de buurt. Ook als je op zoek bent naar bezienswaardigheden of leuke activiteiten in de buurt, kan de Gidsen-functie je helpen.

De app wordt continu bijgewerkt, dus ook de nieuwste plekken staan erin. Heb je een leuke plek gevonden? Dan kan je deze in de app opslaan zodat je het later altijd weer terug kan vinden. Voor deze functie werkte Apple samen met bekende websites waar je alles kan lezen over bekende steden, zoals Lonely Planet. De functie werkt nu nog alleen in San Francisco, Los Angeles, New York en Londen, maar dat wordt ongetwijfeld uitgebreid.

3. Elektrische auto’s

Als je met een elektrische auto rijdt kan je dit aangeven in de app. Apple Kaarten houdt er dan rekening mee dat je eventueel je voertuig moet opladen. De app laat dan zien welke snellaadpunten je kan vinden op jouw route.

Je kan zelfs eenmalig jouw type auto invullen, waardoor Apple Kaarten altijd precies weet welke stekker en laadsnelheid jouw auto nodig heeft. Op die manier kan de app gericht zoeken naar laadpunten. De app calculeert ook de laadtijd in bij je geschatte aankomsttijd.

4. Files, drukte en andere opstoppingen

In iOS 14 ziet Apple Kaarten wanneer er opstoppingen zijn ontstaan op drukke punten in de stad. De kaart geeft met rood aan waar het erg druk is en waar mogelijk opstoppingen zijn ontstaan. Het doel hierbij is ook om de doorstroom van het verkeer zoveel mogelijk te bevorderen.

Mocht je toch door een opstopping heen moeten, dan wordt dit ook ingecalculeerd in de aankomsttijd. Het is nog niet duidelijk in welke steden deze functie precies beschikbaar wordt, maar in meerdere grote steden in Europa zal je deze optie hebben.

5. Flitsers en roodlichtcamera’s

Een hele handige functie die we in Apple Kaarten gaan zien is de waarschuwing voor flitsers en roodlichtcamera’s op de weg. Wanneer er een flitspaal of roodlichtcamera op je route ligt, zie je een blauw icoontje verschijnen.

Twijfelen hoe hard je ergens mag wordt dan ook verleden tijd: de app geeft aan wat de maximumsnelheid op een weg is. Dat kan je een hoop boete’s schelen, en het is ook nog eens een stuk veiliger.

Verbeteringen voor Apple Kaarten zijn hard nodig

Verder wordt de GPS verbeterd zodat je locatie nog nauwkeuriger wordt bepaald. Bovendien worden er meer kaarten toegevoegd in meer landen. Deze kaarten krijgen ook meer details, met kleine wegen, gebouwen, parken en stranden. Op die manier krijg je een meer realistisch beeld van je route.

De update was hard nodig voor Apple Kaarten. De meeste verbeteringen die worden toegevoegd in iOS 14, waren al lange tijd beschikbaar in Google Maps. Apple hoopt met deze verbeteringen meer gebruikers te trekken.

De navigatie-app van Google is één van de grootste concurrenten van Apple Kaarten. Functies van Google Maps die nog ontbreken in Apple Kaarten zijn bijvoorbeeld muziekintegratie en parkeerlocatie instellen. In ons overzicht lees je alles over de functies van Google Maps.