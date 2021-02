Langzaam maar zeker groeit iOS 14.5 uit tot een forse tussentijdse update. Ook Apple Maps gaat erop vooruit met functies die rechtstreeks uit navigatie-app Waze overgenomen zijn.

iOS 14.5: Apple Maps gaat beter waarschuwen

De nieuwe functies doken op in de bèta van iOS 14.5, die nu door ontwikkelaars en testers wordt getest. Zodra je Apple Maps (of Kaarten in het Nederlands) opstart, legt Siri uit wat de nieuwe functies inhouden.

Apple Maps krijgt meerdere opties voor gebruikers om gevaren op de weg te signaleren. Bij genoeg meldingen wordt dit gevaar dan op de kaart gezet, zodat andere bestuurders ervan op de hoogte zijn. Kom je langs de plek en is het obstakel verdwenen? Dan kun je dit ook tegen Siri zeggen.

Zo kun je een ongeluk, obstakel op de weg en snelheidsmeters rapporteren. Dit doe je door het simpelweg tegen Siri te zeggen (wel zo handig als je je handen aan het stuur moet houden), of door een nieuw menu te gebruiken dat aan de Kaarten-app is toegevoegd.

Siri verstaat allerlei variaties, waardoor de opmerking ‘er ligt hier iets op de weg’ al genoeg is om je melding door te geven. Dat moet het laagdrempelig maken om de functie te gebruiken.

Meer nieuwe functies in iOS 14.5

De Apple Maps-functies van iOS 14.5 worden ook toegevoegd aan CarPlay en zullen waarschijnlijk tegelijk met de update beschikbaar komen. Wanneer iOS 14.5 precies verschijnt is nog niet duidelijk. Naast deze update voor Apple Maps introduceert de update ook een aantal andere verbeteringen. In het onderstaande overzicht zetten we de zeven belangrijkste verbeteringen voor je op een rijtje.

